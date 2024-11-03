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日籍球星大谷翔平在加入洛杉磯道奇隊首季，就繳出54轟59盜的例行賽成績，並帶領球隊在世界大賽以4勝1負的成績登頂，隊史第8次奪冠。紐約洋基傳奇Derek Jeter也大方稱讚他不僅僅是美國或日本的大谷翔平，而是全球的棒球偶像。大谷翔平今年賽季加入洛杉磯道奇，例行賽打出史上第一次「50轟50盜」，季後賽成績雖然有所下滑，但在得點圈的把握、以及左肩半脫臼後仍帶傷上陣，激勵全隊拿下冠軍。雖然大谷翔平這一季不能以「二刀流」身分出賽，但他場上場下的一舉一動仍受到密切關注，前洋基隊球員、福克斯體育球評Derek Jeter也感嘆他的影響力超群。「老實說，在這賽季開始之前，我們不知道他作為一名指定打擊（DH）能做到什麼事情，也不知道簽他對道奇隊來說是否值得。」Jeter表示，如今大谷即將成為史上第一位獲得MVP的DH選手，他在場上和場下都產生難以估量的影響力。過去也是棒球界超級偶像的Jeter稱讚大谷：「他在擊球、投手丘上還是壘上，我都無法將目光從大谷身上移開。我真的很喜歡看他的比賽。他不僅僅是日本或美國的明星。他是國際巨星。我認為他是棒球運動的寶貴財富。」