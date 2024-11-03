我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，台北地院日前召開延押庭，確定延押2個月。對此，國民黨也出手了，明（4）日立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲，將安排至北檢「考察」關於偵查不公開實務作業執行情形。吳宗憲則表示，「沒有為了哪一個案」，如果有人要問個案，他一定制止。台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院審理後，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。對此，民眾黨表示遺憾和憤怒，支持辯護律師團提出抗告，要求還柯文哲人身自由，並批評檢方濫權搜索及配合「媒體辦案」。同時間，國民黨也出招了，明天立法院司法及法制委員會召委吳宗憲，將安排委員會至北檢「考察」關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。吳宗憲強調，考察單純處理偵查不公開，沒有為了哪一個個案，「如果有人要問起個案，我一定會制止」。他也說，從以前到現在，他沒有幫柯文哲講過一句話，沒說過柯犯罪也沒說柯沒犯罪，所以他就是持平考察偵查不公開。