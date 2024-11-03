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費城76人當家中鋒Joel Embiid對記者動粗？根據ESPN報導，Embiid在今天以107：124不敵曼菲斯灰熊的比賽後，在更衣室中和一名專欄作家發生衝突，過程中他推了對方一下，隨後美國媒體也報導了這一起暴力事件。稍早，《費城問詢報》記者Keith Pompey在社群網站上透露，Embiid賽後在更衣室襲擊（assaulted）了一名記者。隨後ESPN記者Shams Charania更新後續，Embiid賽後與一位專欄作家發生了爭執，他對後者最近的一篇提到他已故兄弟和兒子的文章表達不滿，他推了這位專欄作家，但沒有打他一拳。Embiid顯然對這位媒體在最近發表的文章中，對於文中報導他4歲的兒子和已故的弟弟Arthur的方式感到很滿，後者在10年於喀麥隆的一場車禍中喪生。因為這起事件，Embiid可能會面臨嚴重後果，與非球員發生暴力衝突，這可說是NBA的大忌，聯盟毫無疑問將調查這起攻擊事件，並確定下一步要如何進行懲處。根據《The Players' Tribune》撰寫的一篇文章稱，Embiid的弟弟Arthur於2014年在喀麥隆放學回家時被卡車撞死，享年 13 歲。這起致命事故發生在Embiid在76人的新秀賽季期間，對他造成重大打擊，甚至對未來迷茫。隨著時間的推移，Embiid成為了父親，並有了新的目標，他希望以兒子的名字來紀念他已故的兄弟。「我對他（Arthur）印象最深刻的是，即使他當時年紀那麼小，他也是一個很棒的人。」他告訴ESPN，「當我得知自己成為一名父親時，我就知道他的名字會是Arthur。」