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▲▼托托受封「最美早餐店闆娘」，與琳妲、AV女優吳夢夢有幾分神似。（圖／Sutin 托小姐IG）

▲▼托托寫真桌曆造型曝光，扮演小貓和乳牛。（圖／Sutin 托小姐IG）

▲▼托托目前沒有男朋友，曾經公開理想型條件。（圖／Sutin 托小姐IG）

網美「蘇托托」擁有鵝蛋臉、無辜雙眸和玲瓏有致的身材，幾乎每天現身自家早午餐店幫忙，被封為「最美早餐店阿姨」，個人臉書有37萬人追蹤，IG粉絲數超過14萬，日前托托宣布推出首本寫真桌曆，穿上尺度性感的動物裝賣萌，粉絲一看大呼：「很放得開！」托托在粉專發文：「來了！2025 阿托首次桌曆寫真，正式上線！明年請讓我陪著你吧！」透露自己嘗試12種寵物造型，例如一月Cos瑟氣黑貓，只見她穿上細肩帶短洋裝，戴貓耳頭飾，模仿貓咪舔手，自認「反差好害羞」，二月則扮成嬌氣乳牛，除了穿乳牛裝，還套上白色網襪，秀出「絕對領域」，配文寫下：「沒有蘿蔔糕只好吃草！」寫真作品曝光後，大批男粉絲情緒亢奮，「哇嗚！好可愛！有貓有牛」、「想養一隻」、「這必須買」、「托托很放得開，超讚」、「想北上買早餐了」、「被萌到啦」、「不買爆對不起自己」、「想當男友」、「早餐店阿姨怎麼能那麼性感！」托托的媽媽在北市吉林路經營「王媽媽早餐店」近40年，販售中西式餐點，托托未來有意接手店面，成為老闆娘，除了賣早點，托托也是平面模特兒、攝影師，外貌出眾的她，神似樂天女孩琳妲、本土第一AV女優吳夢夢、歌手王心凌，曾經上節目《小明星大跟班》、張立東YouTube頻道，發行過寫真集，托托目前單身，理想型為溫柔、木訥，不喜歡花心男。