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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（3）日迎來第58集，。究竟這雙鞋內藏著什麼特殊設計，以及實際外觀如何，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻哥首先在節目上，介紹到這雙《索羅門XT-6 ADVANCED》，他表示：「其實我覺得這雙鞋是適合有在進行中長距離的登山跑步者著用，。」「這雙鞋即使是全黑，但是它光是鞋舌這一塊就讓他有一個點綴的效果，鞋底部分也有特別做防滑設計，然後也是爬山、越野在用的鞋底，所以它其實是兼顧了穿搭、時尚跟實用性，是一個非常好的鞋款。」大隻哥在節目上說到。主持人呂佳宜也透露，「以往大家可能以為登山是長輩的運動，但是其實很多人登山，根本就是一場時裝秀的概念。就是鞋子機能性不但要好，，所以索羅門其實就是解決了這個問題。」而鞋頭18哥最後則在節目上談到，事實上這雙索羅門採用的鞋帶繫的系統，就連傳奇球星喬丹（Michael Jordan）也有用過，「