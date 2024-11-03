我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲上周遭裁定延押至明年1月5日，民眾黨台中市議員、黨中央委員江和樹則表態，將提案讓柯文哲黨主席請假無限期延長，不選代理黨主席。對此，民眾黨前黨工、政治評論員吳靜怡今（3）日受訪質疑，民眾黨作為民主國家的第三大政黨，應該要有法治觀念，依據黨章規定進行所有事宜，如果認同江和樹無限延長柯文哲請假時間，「乾脆民眾黨就宣布，民眾黨現在進入動員戡亂時期，所以什麼事都不能動，必須要等柯文哲主席出來才能動。」民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，但柯文哲黨主席請假3個月期限即將屆滿，黨中央委員江和樹說要提案讓柯文哲「請假日期無限期延長」；民眾黨創黨元老、前中央委員范姜奕凱則持相反意見，認為目前民眾黨是「山中無老虎，猴子當大王」，如果要拼2026地方選舉，代理黨主席跟改選黨主席勢必都要進行。對此，政治評論員吳靜怡今受訪指出，民眾黨都已經被網友調侃成愛出征的「白蓮教」、「小藍教」，如果還要變成「白共」這樣好看嗎？吳靜怡認為，如果有人認同江和樹無限延期黨主席請假的時間、沒有按照規矩來，「你乾脆民眾黨就宣布，民眾黨現在進入動員戡亂時期，所以什麼事都不能動，必須要等柯文哲主席出來才能動。」她進一步表示，民眾黨好歹是民主政治產出的第三大政黨，凡事都應該具備法治精神，依照黨規章程行事，不要為了柯文哲的個人續命或是黨內派系鬥爭，讓應該遵守的法治精神毀於一旦。她表示，范姜奕凱是民眾黨創黨元老，在民眾黨起步時，就積極經營地方組織，且認真紮實，甚至比江和樹還要來得更早，相信這些所謂創黨元老說話有一定的道理。至於適合領導民眾黨的是否會是立院黨團總召黃國昌？吳靜怡則認為，民眾黨現在的確群龍無首，好像每個人都是「龍」，如今黨內八卦內鬥新聞滿天飛，「不是正常政黨經營」。