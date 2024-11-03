我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇日前在臉書發文指出，歌手劉德華是「媚共藝人」，慘遭罵翻，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，國民黨立委葉元之今（3）日質疑，「難不成我現在唱舞女，那我就是舞女嗎？」天王劉德華來台開唱，日前卻因為颱風攪局，遲遲未宣佈取消，遭王定宇狠嗆，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，「不值得去看上一眼」。發言一出立刻被網友罵翻，王定宇受訪時又改口稱，「他們國家的事情，我們尊重」。沒想到王義川又補刀，進而質疑，劉德華在台北小巨蛋唱經典歌曲〈中國人〉的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」。對此，葉元之怒批，民進黨就是有病，才會一直攻擊劉德華，連劉德華唱什麼歌都要來做文章，「我是中國人這首歌怎麼了嗎? 詞曲、創作都是台灣人創作的，而且就是一首歌嘛！」葉元之不解，民進黨要做歌曲審查，要回到戒嚴了嗎？難怪被人家罵綠共，而且唱什麼歌，到底跟你的認同有什麼關係，「難不成我現在唱舞女，那我就是舞女嗎？民進黨真的腦子有洞，無聊沒事找事，吃飽撐著不會把國家治理好。」