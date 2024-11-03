韓國男星宋仲基近期在釜山影展公開亮相，這位剛升格為二寶爸的明星看來幸福滿溢，卻因為一張合照引發網友熱議。高爾夫球選手任成宰日前分享了一張4人合照，當中除了宋仲基，還包含曾涉嫌強迫已故女星張紫妍陪睡的韓國媒體高層方正梧，照片曝光後，韓國網友對此激烈批評，指責宋仲基與這些人士交往密切。
張紫妍遺書揭露黑暗 方正梧涉「陪睡案」
張紫妍於2009年3月過世，留下一封遺書，內容透露在經紀公司要求下，她被迫與多位金融、媒體及演藝界高層「陪睡」。其中一名高層即為當時任電視台《TV朝鮮》前董事的方正梧，該人士曾發簡訊告訴張紫妍「妳怎麼這麼貴」，甚至在她母親忌日當天要求她陪睡。此案曾在韓國引起廣泛關注，張紫妍的經紀公司負責人當時更為方正梧辯護，因涉及偽證罪而遭到起訴。
合照曝光 韓網怒批「男人就是爛」
照片中，宋仲基、任成宰、GS Caltex副會長許準烘及方正梧4人看來相處融洽。韓網得知此合照後，立即掀起罵聲：「這種事無法護航」、「男人就是爛…」、「宋仲基果然只顧自己」、「跟這些人能玩得來，難道不是想法一致嗎」、「物以類聚」、「藝人思維跟一般人真的不一樣」。對此，宋仲基目前尚無任何回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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