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▲ITF台北國際旅展老爺與寒舍集團都有千萬刷手現身。（圖／記者陳明安攝）

▲ITF台北國際旅展人潮滿滿，今出太陽好天氣，有望再衝高入場人次。(圖／記者陳明安攝)

▲業者在旅展現場出招吸引消費者，凱撒飯店安排主廚現場片鴨供民眾試吃，吸引人潮排隊。（圖／凱撒飯店提供）

▲雄獅旅遊推薦「ITF特選虎航渡假富國島5日」現場旅展價2萬有找。（圖／雄獅旅遊提供）

▲可樂旅遊透露旅展以日本「玩雪」相關行程買氣最高。（圖／可樂旅遊提供）

「2024 ITF台北國際旅展」在南港展覽館一館熱烈開搶便宜機票、住宿券、吃到飽餐券！昨天破10萬人擠爆現場，截至目前，飯店以老爺酒店集團銷售成績最佳，線上線下加起來業績突破1.1億元，寒舍集團、晶華國際酒店集團、凱撒飯店連鎖集團也都有千萬佳績；旅行社雄獅旅遊現場業績突破2千萬，可樂旅遊買氣也較去年成長超過3成。幫大家一次整理最搶手熱門優惠，今（3）日週日迎接出太陽好天氣，快趁週末假日衝一波。「2024 ITF台北國際旅展」熱烈進行到第三天，一早就出太陽好天氣，加上旅展倒數第二天通常湧現最多人潮，相信現場業績有望再創高峰。先幫大家統計前兩天業績戰況。今年開展不到3小時就現身「千萬刷手」的攤位，當場創下最高單筆1500萬成交金額，更擁有超過10多位的百萬刷手；業者透露線上開賣3天加上現場開賣首日，累積業績突破1.1億元；第二日老爺現場也收穫超過千萬。大家都指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」。老爺酒店還推出多款「買10送1」的划算商品，包括「18,999元礁溪老爺樂遊三天兩夜」、6,999元知本老爺雙人一泊二食券、5,888元北投老爺雙人景緻客房住宿券、2999元南港老爺雙人旅人客房住宿券等；詢問度增高、最划算的「19,999元溫泉酒店聯賣套券」，可雙人入住礁溪老爺、知本老爺及北投老爺各一晚含早餐，一次體驗老爺三家奢華溫泉酒店也很搶手。旗下擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店的集結眾品牌聯合參展，首賣當日同樣迎接「千萬刷手」，單筆最高豪刷1000萬元，購入台北喜來登「十二廚」及台北寒舍艾美「探索廚房」自助餐券，也是連續兩天現場都衝出千萬業績的佼佼者。寒舍集團透露，截至昨天旅展現場業績加上10月即開賣的線上旅展與快閃櫃，總業績已順利突破1億元大關，成績斐然。，以超搶手的栢麗廳餐券順利帶動買氣，現場與線上都收穫滿滿訂單，光是自助餐券就創下歷史新高數字「單日業績大破1500萬」，業者透露，柏麗廳截至昨日累積業績達5000萬元；還有「9999元的晶華國際酒店集團環遊住宿券」也頗受青睞。業者決定加碼今明最後兩天將限量推出每張3699元的「栢麗廳假日雙人餐券」再衝一波業績。首日為熱鬧氣氛，還安排主廚現場準備台北新板希爾頓片皮嫣紅鵝及凱撒脆皮豬腳上菜秀，提供民眾排隊試吃。果然成功吸引超狂人氣，旅展開賣現場業績衝出1200萬元，業者大推「聯合住宿券」、「聯合餐券」、「飯店特色商品」及「限時下殺券」等常態性商品，總共19款選擇順利收穫5組百萬刷手，最大筆消費金額達184萬元，買下250張聯合住宿券、1650張聯合自助餐券；統計一天就賣出自助餐券6000張及住宿券3000張。旅行社方面，透露旅展第二日現場業績突破2千萬元，較去年同期成長2成以上，熱銷前三名為日本、歐洲以及國旅鐵道產品。日本仍為最熱門旅遊目的地，占總訂單三分之一；歐洲則以中西歐為主，訂單最遠已到明年3月的賞花季；國旅訂單也到明年春季，像是鐵道產品鳴日號、阿里山福森號栩悅號及武陵賞花等，進單都相當踴躍，顯示有不少旅客提前在旅展規劃明年春季出遊行程。今現場將加碼推驚喜優惠，包括「ITF特選虎航渡假富國島5日」現場旅展價每人19,900元、跨年首選「ITF現場旗艦優雅雪梨跨年煙火雪墨雙城9日」旅展現場一口價每人164,800元、國旅則推薦「旅展Z中櫻豔武陵櫻花2日」每人4,999元起、「經典Z嘉林鐵栩悅上行2日」每人6,999元起。而且現場消費滿3萬元可再參加好禮抽獎活動，有機會獲得獨家「海風號」觀光列車車票及萬元折扣金等多項好禮。則透露，旅展首個假日現場整體業績約較去年同期成長超過3成，結合線上旅展則較去年同期成長約近6成，熱門旅遊目的地依序為日本、歐洲、韓國、越南。日本部分以「玩雪」相關行程買氣最高，北海道破冰船、東北藏王樹冰、北陸合掌村點燈都很受歡迎；韓國則有買一送一每人萬元有找行程深受小資族歡迎；歐洲熱門排行依序為中西歐德瑞、東歐奧捷、南歐義大利。預告今天下午3點20分請來超人氣男團FEniX現身表演，現場還會放送粉絲專屬優惠碼。