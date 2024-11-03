我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy強調自己沒有犯罪、也沒殺人放火，不解外界對自己的批評。（圖／Andy YouTube）

▲家寧（右）、Andy（左）雙雙被認為上了如同邪教般的非正規心靈課程。（圖／眾量級CROWD IG）

YouTuber頻道「眾量級CROWD」的家寧與Andy宣布結束9年戀情，各自以新頻道展開事業，近期家寧因為參加的非正規心靈課程被質疑是邪教，受到廣大討論，之後Andy也被質疑是邪教的一份子，對此他昨日二度回應外界的指控，直言不懂自己為何被定義為邪教，認為自己只是在自我學習，還說：「我不是犯罪，我不是殺人放火。」Andy和家寧分手後，家寧被質疑參加的心靈課程為邪教、砲火最猛烈之際，在自己的頻道留言處按讚了一些關於家寧變奇怪的留言，還發文問粉絲：「關於心靈課程，你們想了解什麼？我在想之後要不要出一部影片去分享我的看法。」之 後他拍片解釋心靈課程，然而空泛的言論根本沒有回答到大家真正想了解的問題，被認為根本也是已經被洗腦的邪教一份子。加上Andy個人頻道的會員制度，取名為「曖昧期」，而家寧的新頻道「秘月期POPOO」才被指出是想要推廣心靈課程，兩者名稱上有著異曲同工之妙，因此Andy受到許多輿論批評。對此他昨日再度發影片辯解，稱不懂為何自己參加的課程會被定義為邪教，他認為這只是在自我學習，還宣稱：「我不是犯罪，我不是殺人放火。」雖然每個人對於課程好壞有不同看法，但他表示自己有從中得到收穫，即便如此他也不是全然認同所有課程內容，裡面一定也有不好的地方。至於會員制度名稱和家寧頻道名相似，Andy強調自己3周前就已經申請了YouTuber，有些巧合自己也無法解釋，頻道設立目的只是為了和粉絲分享日常、旅遊等等，並沒有要賣課程等其他意圖。