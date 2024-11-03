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▲高雄捷運蜜柑站長與藝人Lala蘇心甯於片中擔綱交通安全宣導大使，期許從日常生活落實「車輛慢看停、行人安全行」的觀念與行為。（圖／高市府提供）

▲高雄捷運蜜柑站長熱情擔綱宣導行人用路安全，提醒遵守交通規則與號誌，一起建立安全有序的交通環境。（圖／高市府提供）

路口停讓，安全至上！為提升民眾用路安全觀念，高雄市政府新聞局邀請高雄捷運蜜柑站長與藝人Lala蘇心甯，攜手拍攝交通安全宣導短片，提醒行人遵守交通規則，穿越路口時，要走行人穿越道或人行天橋，並遵守號誌，勿任意穿越馬路，同時提醒車輛行經路口時要慢、看、停，保持安全距離停讓行人通行後再行駛，一起建立安全有序的交通環境。影片中，高雄捷運蜜柑站長先可愛登場，藝人Lala蘇心甯再與蜜柑站長示範行人依規定穿越道路，蘇心甯示範說，行人專用時相是各方向行人號誌同時亮起綠燈，提供行人穿越路口，不需與任何車輛、轉向車輛爭道，同時也提醒，行經路口的時候，行人要查看行人專用號誌，並依其燈號指示通行，以確保安全。且交通安全需要你我共同維持，車輛行經路口除了慢行、查看路口狀況、停讓行人外，行人也要遵守交通規則，不要任意穿越道路，此次道安短影音藉由高雄捷運蜜柑站長與藝人Lala蘇心甯熱情相挺，於片中擔綱交通安全宣導大使，推廣人本交通理念，期許從日常生活落實「車輛慢看停、行人安全行」的觀念與行為。高市府也期盼透過活潑生動的影音宣導交通安全觀念，提醒行人依規定行走行人穿越道，勿貪圖方便任意穿越馬路、不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線等規定，於安全處等待通行；綠燈秒數足夠再過馬路，提高警覺、專心行走穿越，通行安全有保障。此外，車輛行經路口時，請減速慢行、停讓行人，當行人專用時相啟動時，所有車輛皆不可通行，請駕駛人專心駕車、停讓行人，大家遵守交通規則，保護自己也保護他人，共同建構安全友善的人本交通環境。