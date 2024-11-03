▲中市神岡文化季壓軸盛典熱鬧登場(圖／民政局提供2024.11.3)

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台中市神岡六大媽祖廟聯合遶境(2)日晚回鑾，民政局、文化局、中市府客委會及神岡區公所攜手合作在神岡新和宮舉辦「當慶dong+ kiangˋ當慶dong+ kiangˋ～女神保家園」晚會喜迎盛事。民政局長吳世瑋表示，此次聯合遶境吸引萬人響應，融合媽祖信仰、客家文化、神岡文史等內涵，感謝媽祖庇佑，並盼神岡文化季持續推廣，豐沛市民藝文生活，傳承台灣民俗文化的生命力。昨日一早神岡新和宮「黑面三媽」引領萬興宮、瞻雲宮、無極天元宮、穎德宮及順濟宮等五大友宮媽祖，展開逾11小時的旋風遶境，數十隊陣頭及隊伍組成空前迺庄祈福陣仗，沿途受到信眾熱烈歡迎。晚會則由氣勢磅礡的台灣愛爾蘭踢踏舞團揭開序幕，緊接著引人矚目的「『客』畫祥光」祈福儀式，由吳世瑋帶領所有貴賓點亮象徵媽祖守護與客底精神的祥光，照亮現場每一個角落，傳遞平安與祝福的力量。接著由經典美聲南方二重唱、客家空靈創作歌手葉穎、邵族創作才子呂植宇及金曲歌后黃妃等帶來精湛演出，吸引民眾攜家帶眷前往欣賞。吳世瑋指出，媽祖是台灣民間信仰中，最具代表性的神祇，媽祖遶境文化更獨具特色，不僅展現宮廟強大的組織動員力量，發揮常民精神文化的高度凝聚力，更屢在信仰道路上，看見信徒以毅力跋涉，完成最後一哩香路的堅持，呈現出神與人之間厚實的情感交流，感謝神岡區公所、在地宮廟及居民三方攜手致力發揚在地宗教文化，蓄積在地文化新量能，也祈求媽祖和眾神庇佑國泰民安、風調雨順，鄉親平安幸福。客委會副主委魏瑞伸表示，此次活動精心規劃動態親子闖關遊戲、手作體驗、割禾打穀體驗及客家米食品嚐，結合豐富節目，通過多元化的活動形式，協助推廣客家語言文化。神岡的客底文化深刻影響著在地居民的生活，展現客家與閩南族群交融的文化特色，文化季成功地將傳統與現代結合，帶來一場跨越世代與語言的音樂盛典，吸引許多年輕族群參與，可以深刻感受到客家文化的魅力與活力。新和宮主委張木梁說，媽祖十分靈驗，第五屆的神岡文化季媽祖聯合遶境活動，在風和日麗的好天氣下順利圓滿完成。藉此機會他也代表此次參與聯合遶境的6間媽祖廟，感謝市府及神岡區公所對地方信仰文化的支持，讓活動年年辦的有聲有色，相信媽祖會庇佑大家順順利利，平安賺大錢。立委楊瓊瓔表示，媽祖聯合遶境為市議員羅永珍發想，並在神岡區公所致力推廣下，從原先的5家在地媽祖廟響應，拓展至今的6家媽祖廟聯合參與，活動迄今已邁入第5屆，可說是神岡在地的重要慶典，並感謝盧市長對神岡文化季全力的支持，讓活動愈辦愈熱鬧、愈辦愈精彩。市議員羅永珍指出，神岡文化季一年比一年熱鬧，人潮也一年比一年踴躍，感謝盧市長對神岡區的關心與照顧，讓神岡文化季帶動媽祖文化觀光和信仰，今年人數更是創新高突破上萬人參與，並期盼神岡文化季能年年持續舉辦，讓更多人認識神岡媽祖信仰的歷史與魅力。神岡區公所說，2024神岡文化季壓軸盛典除由神岡區六大宮廟展開旋風遶境外，下午場活動更以「煞猛拚呦（加油、全力以赴）!」為主題，聚焦全民國防與客底文化傳承，設計多項親子互動闖關遊戲，包括「米糧動員準備-共下來割禾」單元，讓參與者親身體驗先民開墾時期的農耕生活，並強調糧食安全與國防的重要性；另「神手射藝」與「風神fung+ shinˇ義勇軍」讓民眾在遊戲中模擬軍事訓練，感受國防力量，並藉由互動遊戲學習客語、品嚐傳統客家米食，體現客家文化的熱情與好客。