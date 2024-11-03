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美國總統大選邁入倒數，不過有移民律師指出，隨著選舉日臨近，越來越多富裕階層的美國人正在計劃離開美國，因為他們擔心無論誰勝選，美國政壇和社會都會迎來動蕩不安的局面。根據美國財經媒體CNBC報導，富裕人士的律師與家庭辦公室顧問表示，雖然在每次在大選之後，常有人討論要移居海外，但這次許多富豪已經在付諸行動，近期尋求第二國籍或長期居留資格的客戶需求創下紀錄。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的私人客戶事業群主管佛列克（Dominic Volek）表示，「我們從未見過這樣的需求程度。」該公司專門為富人提供國際遷移的建議。他提到，美國富豪首次成為公司最大的客戶群體，佔其業務的20%，超過了其他國籍。佛列克指出，計劃移居海外的美國人數較去年成長至少30%。國際稅務與移民業者「列斯佩倫斯聯合事務所」（Lesperance and Associates）管理合夥人列斯佩倫斯（David Lesperance）稱，他接獲委託移民的美國客戶數量比去年成長了三倍。據加拿大國際金融顧問業者阿爾頓資本（Arton Capital）的調查，有53%的美國百萬富翁表示，不論是誰當選，在選舉後他們更傾向於離開美國。年輕的百萬富翁尤其如此，18至29歲之間的百萬富翁中有64%表示，對通過投資獲得居留權的「黃金簽證（golden visa）」計畫「非常感興趣」。自新冠肺炎疫情以來，美國富裕階層對於移居他國的興趣持續濃厚，其中不乏非政治因素，無論是移居到更溫暖、更低成本的國家享受退休生活，還是與身居國外的家人團聚。也越來越多富豪認為，將國籍集中在一國是個人和財務風險，他們像分散投資一樣建立「護照組合」來抵銷國家風險。另一些人則考慮到在前往對美國懷有敵意的國家或地區時，有非美國護照便能夠成為避險手段。然而美國選舉和政治氛圍加速了美國富豪尋找海外備案的步伐。列斯佩倫斯表示，過去30多年來，他的美國客戶主要是出於稅務員因而考慮移居海外，但現在政治及對暴力的擔憂成為主因，下週登場的選舉更進一步加劇了這些恐懼。列斯佩倫斯表示，「他們之中有些人的主要考量在於『我不想活在一個讓美國再次偉大（MAGA）的美國』」。另一些人則擔心，如果川普敗選可能會引發暴力事件，或是賀錦麗可能落實對於財富逾1億美元的公民徵收資本利得稅。儘管稅務專家認為，即使民主黨在國會佔多數，該計劃也難以通過，但列斯佩倫斯認為，哪怕只有3%通過的可能性，仍會是富人眼中的風險因素。此外，大規模槍擊事件、潛在的政治暴力、反猶主義、伊斯蘭恐懼症、政府債務飆升，也都是富人們移居他國的原因。列斯佩倫斯認為，在大選投票日後，11月6日或7日會收到更多洽詢委託。不過申請居留或國籍需要進行背景調查與批准，過程可能會需要數個月甚至一年或更長的時間。至於移民的地點，美國人主要選擇歐洲，首選國家包括葡萄牙、馬爾他、希臘、西班牙、義大利。阿爾頓資本表示，「美國人熱愛歐洲已久，他們很樂意投資數十萬甚至五十萬美元在房產或基金上。」不過歐洲近來開始出現反對單純以投資為基礎的黃金簽證的聲音，房價上漲成為原因之一，葡萄牙提高投資移民門檻，義大利對外國富豪徵收統一稅增1倍。如今，加勒比海地區越來越受歡迎，例如安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、聖露西亞，取得護照後可前往香港、俄羅斯、新加坡、英國與歐洲國家。