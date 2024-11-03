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▲小宵虎南今年來台參加成人展，吸引眾多粉絲到場。（圖／記者李政龍攝）

25歲日本S級AV女優小宵虎南以高顏值和H級傲人身材被譽為「三上悠亞接班人」，擁有「神乳女神」之稱。然而近日卻傳出她即將引退，消息由AV達人「一劍浣春秋」親自證實，震驚業界及粉絲，引發熱烈討論。小宵虎南在今年8月曾來台參加成人展，並上網紅Joeman頻道合作挑戰遊戲，累積了不少台灣粉絲。近期粉絲發現，她悄悄退追片商S1的社群帳號，並從所屬事務所C-more的官網名單中消失，引發引退猜測。粉絲紛紛留言表達不捨，對於她的動向充滿關注。AV達人「一劍浣春秋」證實小宵虎南確定將「從AV的世界裡撤退」，並指出她近年開始轉型發展其他事業。小宵虎南去年積極經營個人YouTube頻道，目前已突破20萬粉絲訂閱，且以「DJこなん」的名義登台表演，於東京知名夜店完成首場DJ演出。「一劍浣春秋」表示，小宵虎南可能不會完全離開成人市場，但暫停拍片、轉型網紅，希望以新身分持續吸引粉絲。