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台灣中油今（3）日宣布，自明（4）日凌晨零時起，汽、柴油價格將各調漲0.2元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元，以及超級柴油每公升27.2元。本週國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌2.09美元，新台幣兌美元匯率升值0.009元，跌幅為2.27%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.9元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.3元及0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.4元及0.7元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元。此外，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。台灣中油表示，今年累計至9月底止，台灣中油共吸收約223.88億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。