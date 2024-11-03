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台灣民眾黨主席柯文哲上周確定延押2個月，民眾黨中央委員江和樹先前喊話，將提案讓黨主席請假無限期延長，今他表示柯文哲是很有個性的人，最擔心柯文哲不願繼續請假，如此一來，須由他人出任代理黨主席來帶領台灣民眾黨。對於外界盛傳的人選黃國昌、蔡壁如、林富男，自己「不得不選擇的話」將挺黃國昌，相信以黃國昌的能力，可以帶領民眾黨走向新的未來。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭裁定延押至明年1月5日，但黨主席請假3個月期限即將屆滿，黨中央委員、台中市黨部主委江和樹日前喊話，將提案讓柯文哲的黨主席請假無限期延長，民眾黨不必選代理黨主席，引起廣泛討論。江和樹今（3）日再發聲，表示現下最擔心的，是柯文哲太有個性。不願繼續請假。江和樹說，柯文哲是民眾黨的核心人物，他鼓勵柯文哲請假，但大家都知道柯文哲很有個性，若柯文哲不願繼續請假，如此一來，依照黨章第16條，黨主席請辭或因故無法執行職權時，中央委員會必須推派代理主席來帶領台灣民眾黨。對於外界盛傳的3名人選黃國昌、蔡壁如、林富男、江和樹說「如果真的要選擇，我會選黃國昌」，他指出黃國昌從時力到民眾黨後，為民眾黨帶進非常多的聲量，不僅問政能力好，還有豐富經驗，擔任立院黨團總召的表現也備受肯定，也因此不斷承受外界炮火，他相信依黃國昌的能力，可以帶領民眾黨走向新的未來。