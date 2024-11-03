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▲高雄市長陳其邁向使節代表團介紹高雄在人工智慧、數位與淨零雙軸轉型等發展，未來期盼透過「高雄經驗」拓展更多跨國合作。(圖／高市府提供)

▲23國駐台使節代表搭乘文化遊艇瀏覽高雄展覽館、大港橋、高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心等，了解亞洲新灣區最新建設發展。(圖／高市府提供)

在外交部邀請下23國38位駐台使節代表2日在外交部長林佳龍與夫人廖婉如的陪同下，參訪位於亞灣5G AIoT創新園區的台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）。市長陳其邁除歡迎各國使節代表來到外也表示，高雄近年來致力於產業轉型，尤其淨零轉型、數位「雙軸」轉型更是產業趨勢；未來也期待推進與國際間的多元實質合作。林佳龍也表示，高雄近年來持續發展雙軸轉型，不僅成功發展智慧城市解決方案，更充滿活力，「高雄經驗」已成為台灣城市的模範，未來期盼在AI科技、資安領域都能拓展更多跨國合作的機會。林佳龍10月23日以總統特使身分率團出訪我國友邦，2日清晨返抵國門，隨即趕赴高雄出席AI Labs參訪行程，使節代表團2日及3日於外交部安排下赴高雄進行參訪，包括友邦貝里斯、聖露西亞、巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、吐瓦魯；以及約旦、索馬利蘭、波蘭、越南、紐西蘭、盧森堡、斯洛伐克、立陶宛、芬蘭、加拿大、韓國、烏蘭巴托、歐盟、奧地利、印尼、奈及利亞、日本等均參與此次兩天一夜的行程。陳其邁表示，因應全球氣候變遷挑戰，高雄以數位與淨零雙軸轉型為施政主軸，高雄市更是首創全台第一個實體「淨零學院」，不僅市府首長陸續取得相關碳盤查等國際證照，目前也已經培育超過三千名專業人才；市政府也積極結合AI科技發展，協助在地農業和製造業等傳統產業升級。碳權時代來臨，陳其邁指出，高雄市政府積極透過「產業淨零大聯盟」協助在地產業，並輔導企業提出自主減量計畫、促進提升減碳成效。而外交部在部長林佳龍帶領之下，攜手環境部積極邀請產業及學界參與，啟動與各友邦之間的碳權合作計畫，更研議跨國合作行動方案，未來也希望高雄有機會能與中央攜手，發展與各國在人工智慧技術和碳權交易等領域的合作方案。外交使節團此行也特別搭乘文化遊艇瀏覽高雄展覽館、大港橋、高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心等，進一步了解亞洲新灣區最新建設發展，並參訪棧貳庫及體驗iRide飛行劇院等最新科技。高雄市行政暨國際處長張硯卿感謝外交部用心安排，讓駐台使節深度了解高雄城市轉型，在產業、綠色運輸的發展成果，並見證高雄港區蛻變。高雄作為台灣主要的城市之一，將持續深化與駐台單位的合作、推進高雄與國際社會的互動。