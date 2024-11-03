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▲捷克國家棒球隊球員這回遠渡重洋來台出戰交流賽，藉機會體驗在地生活。（圖／取自捷克國家隊社群帳號）

▲捷克隊球員在康芮颱風侵襲台灣之下，在倒塌的樹木面前，上演經典電影「鐵達尼號」的名場面。（圖／取自捷克國家隊社群帳號）

今年度最受關注的國際級棒球賽事，世界12強賽將在本月13日登場，中華隊在昨（2）日在臺北大巨蛋的自辦交流賽上對上東歐勁旅捷克隊，中華隊先發投手陳柏清首局挨了對手一發2分砲，好在後續林立和曾頌恩敲出2支關鍵二壘安打追平，雙方終場就以2：2握手言和。而這次遠渡重洋來台的捷克國家隊球員，不但沒有面露疲態，捷克國家棒球隊這次訪台，與中華隊在台北大巨蛋進行2場自辦熱身賽，不僅是為了即將到來的12強賽做準備，同時也拉近了彼此之間的距離。而捷克棒球隊昨日也在官方社群上，發布一系列趣味照片，只見捷克球員們相當融入在台灣的生活，且對於在台北街頭感到相當新奇，只見他們不但坐上在自家國家內少見的摩托車拍照，還在康芮颱風侵襲台灣的情況之下，，讓許多球迷會心一笑。這則貼文發布之後，不但受到捷克球迷的關注，許多台灣球迷也紛紛在貼文下方留言，並寫下：