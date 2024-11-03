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台北大巨蛋傳出2025年僅提供中職舉辦20場賽事，引發球迷不滿。時代力量黨主席王婉諭今（3）日表示，「這顆巨蛋本來就是因應球迷需求而生，沒有道理反客為主，讓遠雄為了營收反而擠壓職棒賽事的空間。」她並呼籲市長蔣萬安「不要事不關己的置身事外」，北市府就是大巨蛋的主管與監督機關，絕不是無能為力的旁觀者。時代力量黨主席王婉諭指出，這幾天，大巨蛋因為明年職棒可安排的賽事被砍到二十場，讓球界、球迷全都忿忿不平。且遠雄吃定北市府這顆「軟柿子」不敢大力介入，然現行台灣沒有任何場地可與之匹配，更大幅提升遠雄手上的籌碼。因此她要呼籲台北市長蔣萬安市長不要事不關己的置身事外。王婉諭透露，她在今年中也曾帶孩子去大巨蛋看職棒球賽，完全可以理解大巨蛋受歡迎的原因，就是有冷氣吹、不怕雨淋；加上地點是捷運出口馬上到的台北市中心，這種得天獨厚的條件，就算是美國、日本的巨蛋都不一定能具備。她認為，在台灣，財團獲得這種絕佳的機會來弄一個BOT案，背後有官商勾結的可能性實在太高了，誠心希望大巨蛋近期的爭議能盡速落幕，同時也要呼籲紛紛承諾要蓋「第二顆」大巨蛋的縣市首長：「蓋巨蛋不是畫大餅而已，背後需要非常嚴謹的規劃和評估，更要避免重演圖利財團的醜陋劇碼」。