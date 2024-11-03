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▲劉德華在台舉辦4場演唱會，沒想到竟遭歌迷錄影上傳至網路。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華演唱會許多人沒買到票，竟讓網路看盜版拍攝的人覺得感動？版權意識惹爭議。（圖／記者李政龍攝）

劉德華睽違11年再度來台，於台北小巨蛋舉行演唱會，門票因實名制抽選競爭激烈，共有84萬人次登記，最終中籤率不到5%，可見劉德華人氣依然不減。然而，演唱會現場全程錄影竟然流出至網路，24小時內即吸引63萬點閱，讓粉絲崩潰喊，「太不尊重專業！」劉德華在演唱經典曲〈心肝寶貝〉前，特別開放粉絲錄影片段分享，希望因颱風、工作等因素無法親臨現場的歌迷也能感受氣氛。然而，一位粉絲竟將整場近3小時的演出全程錄製並上傳至YouTube，引發大量關注。該上傳者表示影片未開啟營利，僅為與其他歌迷分享，但也引起網友的版權疑慮，有人批評：「全程錄影太誇張，這樣不尊重演出。」影片曝光後，眾多劉德華粉絲留言感謝，表示雖未能搶到門票，但透過影片仿若「親臨現場」，並感動表示：「青春回憶湧現，感謝分享」、「昨天現場聽得泛淚，再看一次依然感動」。但也有部分網友質疑全程上傳的行為，「怎麼會變成中國素質了？」影片至今仍在YouTube公開，引發更多網友觀看與討論。