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▲中華隊與捷克國家隊在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊並在大巨蛋留下紀念照。（圖／中職提供）

▲中華隊與捷克國家隊在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊總教練Pavel Chadim接受媒體訪問時，再度對台灣表達感謝。（圖／記者林之越攝）

為備戰即將到來的世界12強棒球錦標賽，中華隊與捷克國家隊在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦交流賽，而昨（2）日比賽賽前出現驚喜一幕，只見捷克國家隊強打「捷克Judge」Marek Chlup，在登場時披著我國國旗上場，受到不小關注，球迷們也給予其熱烈歡呼。而因身高高達193公分，又是充滿爆發力的右打者，且與洋基隊重砲「法官」Aaron Judge同樣鎮守外野，因此Marek Chlup也獲得了日媒給他一個相當有意思的綽號，那就是對於這個綽號，Chlup日前受訪時表示：「，我跟他同樣身為大個子球員，我覺得這滿有趣的。」而Marek Chlup過去在世界棒球經典賽上的好表現，，對此Chlup則透露，「他們在經典賽時看到我的比賽表現，從那時起，他們就一直在關注我，儘管我並不知道，但他們還偷偷飛來看我。這個邀約來得非常突然，我只有幾周的時間可以準備，。」「我完全沒想到會發生這樣的事，經典賽已經過了2個賽季，突然有一天，，並且很可能會給我提供合約。」「巨人隊是日本職棒最重要的棒球隊之一，和大多數球隊不同的是，他們底下有2支農場球隊。。」Marek Chlup如此說到。