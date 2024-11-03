為備戰即將到來的世界12強棒球錦標賽，中華隊與捷克國家隊在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦交流賽，而昨（2）日比賽賽前出現驚喜一幕，只見捷克國家隊強打「捷克Judge」Marek Chlup，在登場時披著我國國旗上場，受到不小關注，球迷們也給予其熱烈歡呼。而事實上Chlup日前才與日職讀賣巨人隊簽下育成合約，成為捷克棒球史上第一位前進日職體系的選手。
捷克Chlup身材高大 被日媒封為「捷克Judge」
因身高高達193公分，又是充滿爆發力的右打者，且與洋基隊重砲「法官」Aaron Judge同樣鎮守外野，因此Marek Chlup也獲得了日媒給他一個相當有意思的綽號，那就是「捷克Judge」。
對於這個綽號，Chlup日前受訪時表示：「我不會因為這個綽號就感到有壓力，Aaron Judge是世界上最好的棒球選手之一，我跟他同樣身為大個子球員，我覺得這滿有趣的。」
Chlup與讀賣巨人簽育成約 稱這機會可能不再有
而Marek Chlup過去在世界棒球經典賽上的好表現，也受到了一些日職球隊關注，日前他更與讀賣巨人隊簽下育成合約，對此Chlup則透露，「他們在經典賽時看到我的比賽表現，從那時起，他們就一直在關注我，儘管我並不知道，但他們還偷偷飛來看我。這個邀約來得非常突然，我只有幾周的時間可以準備，這樣的機會對我來說可能不會再有了，所以我決定接受了。」
「我完全沒想到會發生這樣的事，經典賽已經過了2個賽季，突然有一天，一位來自讀賣巨人隊的球探打電話給我，說他們想與我見面，並且很可能會給我提供合約。」
「巨人隊是日本職棒最重要的棒球隊之一，和大多數球隊不同的是，他們底下有2支農場球隊。我會從最低層開始，我的目標是一步一步努力，爭取能夠進入到一軍名單的機會。」Marek Chlup如此說到。
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因身高高達193公分，又是充滿爆發力的右打者，且與洋基隊重砲「法官」Aaron Judge同樣鎮守外野，因此Marek Chlup也獲得了日媒給他一個相當有意思的綽號，那就是「捷克Judge」。
對於這個綽號，Chlup日前受訪時表示：「我不會因為這個綽號就感到有壓力，Aaron Judge是世界上最好的棒球選手之一，我跟他同樣身為大個子球員，我覺得這滿有趣的。」
Chlup與讀賣巨人簽育成約 稱這機會可能不再有
而Marek Chlup過去在世界棒球經典賽上的好表現，也受到了一些日職球隊關注，日前他更與讀賣巨人隊簽下育成合約，對此Chlup則透露，「他們在經典賽時看到我的比賽表現，從那時起，他們就一直在關注我，儘管我並不知道，但他們還偷偷飛來看我。這個邀約來得非常突然，我只有幾周的時間可以準備，這樣的機會對我來說可能不會再有了，所以我決定接受了。」
「我完全沒想到會發生這樣的事，經典賽已經過了2個賽季，突然有一天，一位來自讀賣巨人隊的球探打電話給我，說他們想與我見面，並且很可能會給我提供合約。」
「巨人隊是日本職棒最重要的棒球隊之一，和大多數球隊不同的是，他們底下有2支農場球隊。我會從最低層開始，我的目標是一步一步努力，爭取能夠進入到一軍名單的機會。」Marek Chlup如此說到。
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