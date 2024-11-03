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▲林襄自認個性不適合當隊長。 （圖／中天綜合台提供）

▲李多慧（左）和林襄（右）一起從樂天桃猿轉到味全龍，但只有李多慧接任隊長。（圖／林襄 IG）

味全龍啦啦隊「小龍女 Dragon Beauties」人氣成員林襄，日前和隊員隊員們一同登上節目《同學來了》宣傳電子寫真書。被問到韓籍成員李多慧空降擔任隊長，和李多慧同時跳槽的林襄卻表示自己個性不適合，但也說了或許明年有機會，另一位隊員霖霖還爆料原隊長小映當時在家裡哭了三天三夜，但林襄的資源被分掉最多！主持人阿Ken問林襄是否擔心隊友也發行寫真書會影響銷量，林襄自信地回應：「我的銷量掛保證！」拍攝經驗豐富的她還成了隊友們的技術指導，分享拍寫真的心得，笑說：「隊友們拍攝前一直問我該怎麼擺姿勢，還問我是不是有抽脂過！」阿Ken聽後驚訝表示她真的太瘦，林襄則坦言曾因輿論壓力瘦身過度，並透露：「我還被說唱歌像牛、假裝大喇喇。」一旁好友風田立即幫腔表示林襄台上台下性格一致，絕不做作。主持人小鐘好奇詢問隊員們：「李多慧突然空降過來當隊長，其他人苦幹實幹多年，都還是個小小隊員，資源有一半都分給李多慧，原本的隊長小映感覺應該是不太好，那其他人的感受是怎麼樣？」霖霖表示：「小映當時在家裡哭了三天三夜，但林襄應該是資源被分最多的。」小鐘隨即追問：「所以你們要聯合對抗李多慧？」林襄趕緊澄清：「我們其實是在共享資源，李多慧帶來的資源也會互通。」當小鐘問林襄得到什麼資源時，林襄回答「化妝品」，小鐘則大笑說：「人家弄了幾十萬粉絲走，還拍廣告、接代言，妳們拿了人家的化妝品就說分享資源，妳們被吃乾抹淨，這口氣吞得下去？」至於為何林襄和李多慧同時跳槽為何沒有成為隊長？林襄笑言自己個性不適合主導大局，不過她說「明年或許有機會」。主持人阿Ken調侃：「所以妳會打敗李多慧，還是李多慧會離開？」林襄才趕忙澄清是玩笑話。節目中也討論到啦啦隊與球員交往的可能性，並舉出林襄過往的緋聞，霖霖替她解釋說：「她生活圈沒有異性，唯一接觸的異性就是球員。」慢熟的林襄也自認跟男生相處起來不太自在，因此異性朋友不多，在娛樂圈唯一的男性朋友是沈玉琳。