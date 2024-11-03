開車上路遵守交通號誌，最基本的準則。不過在今年2月份，有一位車主行經台北中山區，在路口迴轉卻被開了一張2700元的闖紅燈罰單，理由是在迴轉的過程中路口號誌從黃燈轉為紅燈。而車主不服提出行政訴訟，最終結果也大逆轉。

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迴轉被開闖紅燈罰單2700元！法官撤銷罰單原因曝

根據法院判決書內容，車主阿康（化名）於2024年2月份開車行駛在台北市中山區長安東路1段，在某個路口進行迴轉時，被警方依「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，開出2700元罰鍰的罰單，附帶違規點數3點。

▲TOYOTA官方IG近日發出「台灣人5大開車NG行為」，其中大禁忌「在車內吃臭豆腐」竟然只排第三，貼文一出掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有一位車主行經台北中山區，在路口迴轉卻被開了一張2700元的闖紅燈罰單。（示意圖／取自unsplash）
阿康收到罰單後立刻查看自己的行車紀錄器影片，發現自己進行迴轉時，路口的號誌燈仍顯示黃燈，而不是紅燈，因此不存在闖紅燈的情形，因此提出行政訴訟。而新北市政府交通事件裁決處則以警員密錄器做為主要的證據，認為阿忠有紅燈違規迴轉的行為，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

雙方最終上了法院對簿公堂，而台北高等行政法院法官檢視雙方的證據影片之後，發現阿康車上的行車紀錄器，的確有拍到車輛向左迴轉的時候，對面的號誌燈仍是黃燈，隨後才轉成紅燈，也因此可以證明阿康的車輛超越路口停止線的當下，路口燈號應為黃燈，難以認定他有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，原處分顯然有所違誤，最終裁定撤銷，不過全案仍可上訴。

▲從星座看開車安全，產險業運用大數據解讀2017年車險理賠資料，分析危險與安全駕駛前三名星座。（圖／ NOWnews 資料圖片）
▲開車上路必須按照燈號與標線行駛。（圖／ NOWnews 資料圖片）

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