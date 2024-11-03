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▲有一位車主行經台北中山區，在路口迴轉卻被開了一張2700元的闖紅燈罰單。（示意圖／取自unsplash）

▲開車上路必須按照燈號與標線行駛。（圖／ NOWnews 資料圖片）

開車上路遵守交通號誌，最基本的準則。不過在今年2月份，有一位車主行經台北中山區，在路口迴轉卻被開了一張2700元的闖紅燈罰單，理由是在迴轉的過程中路口號誌從黃燈轉為紅燈。而車主不服提出行政訴訟，最終結果也大逆轉。根據法院判決書內容，車主阿康（化名）於2024年2月份開車行駛在台北市中山區長安東路1段，在某個路口進行迴轉時，被警方依「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，開出2700元罰鍰的罰單，附帶違規點數3點。阿康收到罰單後立刻查看自己的行車紀錄器影片，發現自己進行迴轉時，路口的號誌燈仍顯示黃燈，而不是紅燈，因此不存在闖紅燈的情形，因此提出行政訴訟。而新北市政府交通事件裁決處則以警員密錄器做為主要的證據，認為阿忠有紅燈違規迴轉的行為，違規事實明確，依法開罰並無不妥。雙方最終上了法院對簿公堂，而台北高等行政法院法官檢視雙方的證據影片之後，發現，隨後才轉成紅燈，也因此可以證明阿康的車輛超越路口停止線的當下，路口燈號應為黃燈，難以認定他有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，原處分顯然有所違誤，最終裁定撤銷，不過全案仍可上訴。