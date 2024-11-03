我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於中日龍的古巴「中日火球男」Raidel Martinez也將要來台灣！今（3）日Martinez從日本愛知縣中部國際機場出發，加入即將要在台灣集訓、並進行後續12強賽事的祖國古巴棒球國家隊。Martinez是多屆古巴國家隊成員，從2017年世界棒球經典賽開始，數次參加國家隊，上一屆的12強賽他也有參加，他最快球速能來到時速161公里，常用的球種包括：二縫線快速球、變速球、彈指曲球、快速指叉球。去年世界棒球經典賽中，Martinez精采的表現，也為球隊打進四強做出了了貢獻。展望本次12強比賽，他接受《中日體育》訪問時說：「我想做好自己的工作，與隊友一起努力，取得好成績。」本季在日職，Martinez出賽60場比賽，為赴日以來新高，拿下43次救援成功，日職生涯7年總共拿下166次救援成功。今年是他3年合約的最後一年，後續動向很受矚目。12強賽預賽分為兩組，中華隊與日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲分在B組，小組賽「6取2」晉級超級循環賽的資格。