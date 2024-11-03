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▲林青霞曾是台灣影壇最搶手的巨星，在瓊瑤小說改編電影「月朦朧鳥朦朧」中，一顰一笑皆動人。（圖／怡人傳播提供 藝萌友整理）

▲林青霞就算不再是青春玉女，巨星光采永遠耀眼，70大壽也是她人生的重要里程碑。（圖／摘自林青霞微博）

華人影壇超級巨星林青霞，今（3日）歡度70大壽，去年她返台接受第60屆金馬獎終身成就獎，依然雍容華貴，掀起熱烈話題。而她最具代表性的影迷會「愛林泉」也主動舉辦她的慶生宴，從昨晚開始聚會，還租了場地播映她的《笑傲江湖II東方不敗》等影片，到了凌晨12點，大家一起向她道賀，她也以語音和現場連線，不但大唱〈給我一個吻〉、還要在場粉絲比出「親吻」的動作，更鼓勵大家要一起共同成長，不斷學習，做最好的自己。林青霞以《窗外》躍上大銀幕，雖然已是半世紀前的事，她的倩影卻長留影迷心中，尤其在華人區，更是家喻戶曉「永遠的巨星」。70大壽這麼具有意義的時刻，她的第一場慶祝活動就獻給影迷，「愛林泉」今年舉辦餐宴，出席的成員從晚餐歡聚到半夜，第一時間向她獻上祝福，她好奇大夥兒散場都已經要半夜兩點、要怎麼回家，聽聞大家會在現場睡一晚，直呼：「好想參加，不知道有沒有那麼大的被子，我們大被同眠。」讓粉絲們聽得超級興奮。她近年來轉型為作家，也引用了李白的詩句，說道：「希望有一年生日在新疆或蒙古的草地上，能夠大被同眠，讓星星做我們的棉被。舉杯邀明月，對飲數百人。」粉絲們聽得大讚：「好浪漫，感覺像夢裡的場景。」她接口道：「美夢常常會實現的，為美夢乾杯。」從一年拍10多部電影幾乎沒有時間忙別的事的搶手紅星，到現在既出書又學畫、仍在嘗試新的學習，林青霞許下生日願望：「我們大家一起共同學習、共同成長，要不斷學習，做最好的自己。」她笑稱：「大家一起陪伴到老，但是我們總也不老。因為一直在學習，一直在進步，所以永遠不老。」似乎將她數十年來永遠光彩照人的祕訣，分享給了大家。粉絲對她的心意，她也相當開心，馬上唱了招牌名曲〈只記今朝笑〉最讓人耳熟能詳的一句「快樂地不得了」，連唱了兩回，讓和她連線的影迷們也極為滿足。