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▲STUDIO A 西門店將在11/9舉辦「Apple認證機特賣會」，且教師、學生同享教育價，憑證件再享9折優惠。（圖／翻攝Google Maps）

MacBook Pro 16吋 M1，原價104,900元，認證二手機60,900元，價差44,000元

iPhone 15 Pro Max 512GB，原價51,900元，認證二手機33,900元，價差18,000元

iPhone 15 Pro Max 256GB，原價44,900元，認證二手機29,400元，價差15,500元

Apple Watch Ultra 2，原價27,900元，認證二手機13,900元，價差14,000元

iPad Air 5代64GB，原價19,900元，認證二手機9,900元，價差10,000元

HomePod mini認證二手機1,700元

iPhone SE 64GB認證二手機4,900元

▲認證機也可能會有盒裝、線材完整的機型出售。圖僅為示意，非本次販售機型。（圖／翻攝STUDIO A臉書）

▲認證機商品品質不一，需要自己多謹慎選擇。圖僅為示意圖，非本次販售機型。（圖／翻攝STUDIO A臉書）

雙11即將進入白熱化！想換新iPhone預算考量下無法直上最新iPhone 16的話，蘋果經銷商STUDIO A再度祭出「Apple認證機特賣會」，活動於11月9日至11月11日在台北西門門市舉辦，根據官方提供的清單，包括iPhone 15 Pro、MacBook Pro、iPad、Apple Watch、HomePod mini等，最低iPhone SE僅4900就能買到，且同步提供教育價，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折。但《NOWnews》記者提醒，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，在購買上也可以多留意。蘋果經銷商STUDIO A推出「Apple認證機特賣會」，活動時間將從11月9日至11月11日，活動地點在台北西門門市舉辦，根據去年的經驗，通常首賣日就大排長龍，如果有想要搶便宜手機、電腦、手錶可能要搶第一時間前往。這次祭出300項認證機限時下殺，包括iPhone 15 Pro／Pro Max、MacBook Pro 16吋、iPad Pro／Air、Apple Watch Ultra 2／S9、HomePod mini等最低狂降3.3折，搭配中信LINE Pay卡刷卡滿15,000元，可享LINE POINTS 3%回饋，滿30,000元再加碼1%，最高回饋4%，認證機同步提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，一人限購一台。STUDIO A表示，特賣會全數商品皆提供「SA認證主機保固卡」，除享有180日保固外，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490實用配件好禮組合。通常「蘋果認證機」，是指在蘋果官網經過蘋果官方檢查和修復的設備，通常在外觀和性能上會盡量修復到最佳狀態，用二手較低的價格販售。維修經銷商像是STUDIO A的認證機則為STUDIO A自行認證保固，保固的對象不同。同時根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短。或是可以成為輕度用戶的最佳手機替代方案。