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▲中華隊旅美左投林昱珉登板投球，他是本屆中華隊為數不多的旅外戰力。（圖／記者林柏年攝）

「WBSC Premier 12」世界棒球12強賽即將開打，中華隊這次與日本隊、韓國隊、古巴隊、多明尼加隊、澳洲隊一起分在B組。日本方面將台灣視為分組勁敵，該國媒體《Full-Count》研究中華隊本次陣容組成，在張育成退出後，認為吉力吉撈．鞏冠將會是球隊主砲，也特別戒備林昱珉這位有機會明年就站上大聯盟舞台的強力左投。這次代表中華隊參賽的28名球員中，僅有2名球員是旅外球員，其餘26名球員是中華職棒的選手。與2019年有8人相比，今年旅外球員的比例少了不少。另外，這次中華隊這一屆只剩下8名選手曾代表國家隊出戰2023年的WBC，其他人大部分是一級國際賽新手。不過日本方面仍然不敢大意，在文中標題提到中華隊需要「高度警戒」，還分析了這次台灣的投打陣容。《Full-Count》特別點出這次12強賽張育成選擇退出，他手指出現關節擠壓挫傷，因此婉拒國家隊邀約。該媒體也特別點名他在去年WBC的A組賽事表現出色，打出2發全壘打和8分打點。那麼，張育成退出後誰有機會承擔中華隊主砲呢？《Full-Count》文中預測：「有望成為主砲的是味全龍的吉力吉撈．鞏冠，他本季打出23支全壘打，排名聯盟第二。他曾效力大聯盟克里夫蘭印第安人隊（現為守護者），前年和去年都是台職全壘打王。」此外，打擊王林立、安打王智呈、以及被日本教練評價守備出色的江坤宇、以及打擊穩定的陳傑憲，也都被提及。日媒還細心地引用曽豪駒總教練在此前對於中華隊本次打線的評價：「強力擊球手不多，但有很多球棒控制能力出色和腳程快的打者」。至於投手方面，日媒則點出曽峻岳因肩膀不適退出，徐若熙則是過去動過右手肘韌帶置換手術，因為保護生涯，因此無法參加本屆賽事。再加上古林睿煬也因傷辭退國家隊的情況下，戰力受損。不過日媒仍指出強力左投林昱珉、曾旅日的張奕和陳冠宇都被點名。