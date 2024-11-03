柴犬是一種精力無限的活潑狗狗，不管颳風下雨出門散步，連颱風來襲也不放過主人。近期就有日本飼主帶著柴柴Momo出門，在車上人們正討論是否要到公園，狗狗就已經露出期待的竊笑表情，彷彿計畫通梗圖，可愛模樣瞬間在社群上爆紅。
日本柴柴Momo（@momonosekaiii）過去就曾因為各種「顏藝」，也就是可愛又逗趣的特殊表情而爆紅，也多次成為新聞報導的主角，在X平台的粉絲已經多達7萬多人。
近期主人一家開著車帶著Momo出門，正在討論要去哪一個公園散步時，Momo突然露出了超可愛的竊笑表情，也被主人快手捕捉拍下照片，結果這張照片再次成為梗圖，在網路社群上爆紅。
戲很多的Momo竊笑的可愛照片曝光後，也讓超過10萬名網友按讚，紛紛回應「怎麼笑得跟計畫通梗圖上的夜神月一樣阿」、「聽到關鍵字出去玩的Momo也笑得太可愛」、「Momo表情真的很豐富」。
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近期主人一家開著車帶著Momo出門，正在討論要去哪一個公園散步時，Momo突然露出了超可愛的竊笑表情，也被主人快手捕捉拍下照片，結果這張照片再次成為梗圖，在網路社群上爆紅。
戲很多的Momo竊笑的可愛照片曝光後，也讓超過10萬名網友按讚，紛紛回應「怎麼笑得跟計畫通梗圖上的夜神月一樣阿」、「聽到關鍵字出去玩的Momo也笑得太可愛」、「Momo表情真的很豐富」。