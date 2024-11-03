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▲埔心農場驚傳虐兔，曝光的影片可以看到，獸醫用粗暴的方式直接抓取兔子，之後直接用腳踩住，又將門口的兔子一腳踹開，虐待動物行徑都被拍下。（圖／翻攝畫面）

桃園埔心牧場驚傳虐兔，駐場陳姓獸醫遭爆料虐待園區內兔子，影片曝光後，讓許多網友群情激憤，紛紛痛批要抵制埔心牧場，對此，埔心牧場發出聲明，表示陳姓獸醫已坦承行為不妥、自行請辭，桃園市府動保處派員稽查後，已立即要求展區封館，並對32隻兔子進行全面健康檢查，待拿到健檢報告複查後再行開館。動保處也將依據「動保法」，針對涉案獸醫師處以1萬5000元至7萬5000元之罰緩。據了解，近日，愛兔協會接獲民眾投訴，指埔心牧場某獸醫師疑似虐兔，而曝光的影片可以看到，獸醫用粗暴的方式直接抓取兔子，之後直接用腳踩住，並以工具敲打兔子頭部。緊接著，獸醫師又將門口的兔子一腳踹開，虐待動物行徑都被拍下。對此，愛兔協會表示，牧場方應立即公開道歉並解雇不適任工作人員，並應加強工作人員的訓練及管理，呼籲主管機關桃園市動物保護處，應立即針對罪證確鑿的虐待動物事實開罰。針對此事件，桃園市動保處表示，接獲通報後已立即派員至現場稽查，緊急收容至獸醫院進行全面健康檢查，同時要求兔兔展區封館，並對現場剩餘32兔隻進行全面健康檢查，待拿到健檢報告複查後再行開館。動保處將依據「動保法」第30條，針對埔心牧場及涉案獸醫師，處以1萬5000元至7萬5000元之罰緩，同時也會依「獸醫師法」第6條之規定，對陳姓獸醫進行調查。