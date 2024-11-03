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▲坤達在社群媒體上興奮宣布「一哥來了」。（圖／坤達 Instagram）

▲王傳一在自己社群媒體發布自己參加《玩很大》的消息。（圖／王傳一 IG）

獲得金鐘獎人氣獎的《綜藝玩很大》自7月慶祝10週年以來，精彩遊戲和來賓陣容一再掀起話題。最新一集於11月2日播出，團隊前往南韓京畿道錄影，迎來了首度上節目的大咖來賓。憑藉可米小子出道、並曾奪金鐘獎的王傳一，讓粉絲驚喜不已，而王傳一在節目上挑戰吃蟲，讓坤達驚呼，「不可能吧！」王傳一首度加入《玩很大》挑戰外景，擔任黑隊成員，與坤達、葉星辰和李懿共同闖關，現場氣氛歡樂，畫面中的成員們笑得合不攏嘴。節目播出前，坤達更在社群上轉發王傳一的貼文，興奮地表示：「一哥來了！」引發粉絲對這次南韓特輯的高度期待。在曝光的側拍照中，王傳一參與射箭挑戰，並透露錄影過程中遇到需要「吃蟲」的驚險橋段，還附上驚嚇表情符號。坤達也忍不住開玩笑：「不可能把蟲當零食吃吧？」粉絲紛紛留言表示期待看到王傳一的精彩表現，這次難得的外景挑戰為節目增添許多看點。