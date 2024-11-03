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世界12強棒球B組預賽將在13日登場，本週末中華隊在台北大巨蛋與捷克國家隊進行兩場交流賽，首戰雙方戰成2：2平手，今（3）日台捷戰G2，中華隊由江國豪掛帥先發，打線也做出調整，陳晨威擔任開路先鋒，張政禹鎮守游擊大關、二壘則換上岳東華。第2戰捷克派出投手Ondrej Satoria先發，他過去曾在2023年經典賽上三振日籍球星大谷翔平，因而一戰成名。他透露：「這是第二次來台，因為之前U23比賽的時候，曾跟著捷克代表隊來台灣，也有看過台灣的棒球比賽，很期待來到這邊。」今天中華隊為客隊先攻，捷克隊後攻，昨日未登板的郭俊麟、陳冠宇、王志煊、吳俊偉等投手都會上場適應國際賽的節奏。第一棒：中外野 陳晨威第二棒：右外野 林立第三棒：指定打擊 林安可第四棒：捕手 吉力吉撈・鞏冠第五棒：左外野 曾頌恩第六棒：一壘手 朱育賢第七棒：三壘手 潘傑楷第八棒：二壘手 岳東華第九棒：游擊手 張政禹先發投手：江國豪