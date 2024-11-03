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▲消費者去年在零售消費上採取信用卡及行動支付出現微幅成長，顯示我國消費習慣，已逐漸板塊挪移至「無現金」。（圖／經濟部統計處提供）

台灣零售業、餐飲業疫後復甦，近年也維持溫度。經濟部統計處日前公布「批發、零售及餐飲業經營實況調查報告」，發現消費者去年在零售消費上採取信用卡及行動支付出現微幅成長，顯示我國消費習慣，已逐漸板塊挪移至「無現金」。據統計，2023年在零售業銷售金額中以信用卡消費占比36.9%居冠，其次是現金占23.9%；若與2022年比較，以行動支付增加1.9個百分點最多、信用卡增加0.9個百分點次之，連帶影響現金占比較2022年減少2.6個百分點。面對消費者從現金挪往行動支付、信用卡，經濟部統計處分析，受到政府與民間業者協力拓展應用場域，加以法規、產業標準、資訊安全等基礎環境陸續完備，增進消費者使用意願。而在大眾最普遍消費的百貨公司、量販店、超級市場及便利商店等「綜合商品零售業」，民眾以信用卡占38.8%最高，現金占34.7%次之，兩者合計占73.5%，主因為業者隨提供行動支付業者家數成長，甚或自行開發自營行動支付，結合會員生態圈累積點數及專屬活動。最後，包含網購的「非店面零售業」，有6成消費者採取信用卡支付、行動支付占比近1成，使用現金付款比率不到9%，顯示網購方面，「無現金風潮」已經取代掉現金交易。而在餐飲業方面，今年5月調查提供的數位服務以「開立電子發票」占8成最高，「POS系統」占77.7%居次，「信用卡(或儲值卡)支付」占72.6%居第3。值得注意的是，與2023年5月相比，以「導入手機或平板點餐系統」增9.0個百分點最多；「開立電子發票」增6.3個百分點居次。統計處表示，餐飲業導入手機或平板點餐系統，主因是業者加速數位轉型，以節省人力成本並提升出餐速度。至於開立電子發票是受到節能減碳影響，政府以租稅優惠及增加雲端發票專屬獎項等誘因，鼓勵業者及消費者使用電子發票。