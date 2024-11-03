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民眾黨主席柯文哲遭裁定延押至明年1月5日，將超過他請假期限。民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹原說要提案無限期延長柯文哲請假，今（3）早則稱他支持立院黨團總召黃國昌代理主席。對此，前立委、現任台中市府顧問蔡壁如也回應，若黨需要她，她也願意挺身而出；若要選代理主席，她也贊同江和樹說的、支持黃國昌。蔡壁如今在新竹出席活動受訪時，被問到江和樹上午說支持黃國昌出任代理黨主席時回應：「就是如果黨中央如果要……我當然是支持黃國昌當代理主席啦，應該這麼說。」針對柯文哲被延押，她則認為民眾黨應該要跟北檢和司法抗議。蔡壁如表示，民眾黨在主席被羈押的情況下，她認為應該做兩件事，第一件事就是黨中央緊急應變小組應該召開緊急會議，向全國老百姓做出宣言，除了抗議司法不公之外，也應該清楚說明民眾黨接下來的走向，並且持續聲援柯文哲。黨務方面，她認為要選出代理黨主席帶領大家走下去，對於江和樹今早稱支持黃國昌，「在這個部分，我個人是支持的，但是同時就是一樣，就是這是黨中央到底對於台灣民眾黨未來怎麼走下去這件事情，我覺得也有必要跟全國老百姓來做說明」。