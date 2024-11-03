我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北市長蔣萬安率團隊為臺北大巨蛋開箱，這座體育館應該以運動賽事為優先。（圖／記者陳明中攝）

▲世界全壘打王「OH桑」王貞治也曾現身台北大巨蛋，擔任開球嘉賓。（圖／記者陳明中攝）

▲亞洲棒球錦標賽在台北大巨蛋開打，留下大巨蛋首場正式比賽勝利。（圖／台北市政府官網）

▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍以3：2擊敗樂天桃猿。（圖／記者陳明中攝）

今年中華職棒票房，由於新軍台鋼雄鷹加入，以及台北大巨蛋的落成啟用，創造出史上最佳的票房收入。但台北大巨蛋明年新球季的場次問題，也在球季結束後浮現，中職在9月所提出的明年度36場例行賽檔期計畫遭到遠雄打槍，台北大巨蛋在遠雄經營下的問題也一一浮現。在「我們要巨蛋」的聲音喊了30年之後，台北大巨蛋終於在去年底的亞錦賽開始啟用。是因為棒球迷在30年前，味全龍與統一獅的冠軍賽中因雨暫停，才開啟了需要1個巨蛋型棒球場的計畫，因此台北大巨蛋是屬於棒球賽事為主、其他營運為輔，這個歷史脈絡下應該是毋需討論的事實。也因為經營一個室內棒球場並不容易，所以仿效東京巨蛋，在球場周圍開發百貨設施，希望給予民間開發商一定的誘因來去建立、經營，這也是許多BOT開發案都會附設的條件，台北大巨蛋更是如此。周遭的百貨商場已經租給SOGO百貨公司，外圍也有美食餐廳的設置，整個園區即將全面開幕，可透過租金讓遠雄獲得收益回饋。基本的BOT案架構下，該給的商用設施、樓地板面積回饋都已做足，就是希望台北大巨蛋本體能以體育賽事、棒球賽事為主。台北市政府用世界壯年運動會佔據4至5周的檔期；遠雄在明年下半年尚未有人預定演唱會的情況下，希望先保留檔期，兩個主事單位從頭到尾都只是把棒球優先當作口號說說而已。世壯運已徵用天母棒球場、新莊棒球場，為何還需要大巨蛋4至5周的檔期？國慶晚會都已在大巨蛋舉辦過，在這樣的經驗下，還需要超過10天的硬體搭設、9天的安全測試、4天的撤場時間？如果這就是台北市政府舉辦世界大型運動會的效率，那想要去申辦亞運可能也只是口號而已。整整兩個月雙北沒有中職例行賽可打，「棒球優先」還真讓人看不出優先在哪裡。再者，遠雄喊話會有36場的棒球賽事留給中職，但其實保留的是明星賽、季後挑戰賽與台灣大賽的天數場次。中職想要直接預訂36場的例行賽場次，就包括了明年下半年的場次，但遠雄其實希望等到明年初再確定是否增加20場之外的例行賽場次，因為演唱會通常都是半年前才開始下定檔期。許多人認為，中職只想在周末時間進行棒球賽，是在與演唱會爭利。但實際上中職表示，有球隊願意在平日來比賽，而且數量不止1隊。「但時間掐指一算，演唱會如果開五六日，或許該周二、三、四，就需要進場搭建舞台與試音彩排；周末檔期結束後，下周一、二撤場完畢後，如果又再接一個周末的演唱會，中職要如何進退場佈置且進行比賽？」另外中職也透露：「每次與遠雄開會時，才突然說什麼時候有幾天可以，就像是在零售店討論一樣。其實遠雄或台北市政府，應該要把大巨蛋的檔期整個公開，就跟小巨蛋一樣一目了然，這樣大家討論起來也比較方便。」而該聯盟高層所透露的情景，也跟其他球隊在今年遇到的狀況一樣，「今年下半季確定不能舉辦演唱會後，遠雄才來跟各隊推銷檔期，看要不要來大巨蛋比賽。」台北大巨蛋就是個棒球場，這應該是不需要再討論的事情。在BOT案裡，也已經給開發商足夠的誘因條件來執行，不然開發商也不可能抱持著回饋社會的態度來興建。租用台北大巨蛋舉辦中職例行賽，雖然帳面上只有52萬場租加10趴票房的有限度上限抽成，但另外也有大螢幕、空調、轉播費等額外開支費用，甚至在球場外圍球隊所找來的商家，也還是有抽成與營業電費需要繳給台北大巨蛋，或許棒球賽讓台北大巨蛋賺得沒有演唱會多，但也不像是帳面上來得這麼的少。遠雄所付出的投資自然會在歷史上留名，中職也沒有想要跟遠雄爭利，願意在舉辦例行賽的同時，仍讓台北大巨蛋有舉辦演唱會來增加收益的，但倘若棒球還是因此受到其他活動排擠，那台北市府跟遠雄的「棒球優先」口號，還真的是說說而已，實際上只是用「棒球」作為當作政治與經營的提款機。