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▲克蘿伊摩蕾茲（右）與布魯克林貝克漢曾經談過一場舉世關注的姐弟戀。（圖／摘自IG）

▲克蘿伊摩蕾茲（右）和模特兒凱特哈里森已經約會6年，克蘿伊現在才公開認了自己的女同志身分。（圖／摘自IG）

美國總統大選已是最後關頭，好萊塢人士大都挺民主黨的賀錦麗，也已經有不少人搶先投票，並靠著自己的影響力呼籲粉絲跟進。曾經以《特攻聯盟》系列的「超殺女」一角崛起的克蘿伊摩蕾茲，也公開表示已經投給賀錦麗，因為她相信身為一位女同志，需要在能夠立法保護非異性戀族群的國度生活，所以做出了這個選擇。儘管是為了替賀錦麗助陣，卻也代表她正式承認自己的性向，她過去曾和英國貝克漢家族的長子布魯克林交往而受到各方矚目。克蘿伊摩蕾茲13歲就因為《特攻聯盟》而竄紅，在演藝圈打滾10多年，自然也傳過不少緋聞，比較有代表性的像是與《移動迷宮》系列男主角狄倫歐布萊恩，或是足球名將內馬爾等，但最讓外界念念不忘的是，她曾和英國昔日「足球金童」大衛貝克漢的長子布魯克林談過一段姐弟戀，那時各方一度看好她可能嫁入貝克漢家族，大衛與妻子維多莉亞似乎也對她蠻滿意，不過她和布魯克林分分合合，最終確定沒有緣分。接連與男性交往都沒有很完美的結局，克蘿伊被懷疑從6年前開始「轉換跑道」與女模凱特哈里森約會，甚至被撞見親吻，可是她都一直沒有公開承認，外界也就當她是「默認」，直到這一次賀錦麗與對手川普的總統選戰選情膠著，她才終於對外公開，她家中有兩位身為同志的兄弟，對於非異性戀族群早就很熟悉，現在自己也成為了其中的一分子。