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台北市長蔣萬安今（3）日主持完災後復原工作會議後，隨即前往文山區公園視察復原情況，傳出前總統馬英九的自行車隊經過高喊「市長好！」他卻沒有回應。對此，蔣萬安下午說明，當時正在聆聽區長及里長所需，且有大型機具作業所以沒有聽見，事後已請同仁向馬前總統致意。康芮颱風肆虐全台，北市路樹傾倒2000多起，直到今天都還沒有完全復原。台北市長蔣萬安今天除了持續要求團隊投入市容復原之外，也到文山區萬有一號、三號公園視察相關情況，並慰勞工作人員。不過，過程中傳出前總統馬英九的自行車隊行經公園時，有大喊「市長好！」但未獲蔣萬安回應。蔣萬安下午出席「與美堤有約」全國首例狗公園認養典禮前被媒體堵訪時則回應，早上視察公園時，正在跟區長、里長談後續公園復原狀況，跟所需要的支援、協助，那時候還有大型機具作業，所以他不知道有此情況，同仁發現馬前總統車隊經過告知他時，車隊已經往前走了，所以沒有回應。蔣萬安強調，事後已請同仁向馬前總統致意。