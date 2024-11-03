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▲三星在節目中因為沉穩的形象而備受喜愛，還曾被11名匿名投票指出是最有冠軍相的人選，如今卻傳出涉嫌貪汙。（圖／Netflix）

▲三星的爭議從前妻毀滅式爆料開始，風波不斷，前妻更曾曝光他過去犯錯後總手寫反省信挽回。（圖／Netflix）

Netflix推出的韓國料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，在播出後掀起話題，雖然至今冠軍已經出爐，參賽的多名廚師也連帶被放大關注，成為明星大廚。其中黑湯匙廚師「三星」姜勝元（音譯강승원），因為長得斯文又帥氣，而掀起討論度，不過日前他卻遭到前妻毀滅式爆料，透露他曾多次劈腿，還痛罵他是「世紀渣男」，沒想到近日又有消息指出他私吞公款還遭到舉報，已經好幾天沒到餐廳上班。據悉，姜勝元的醜聞來自於一名南韓網友在網路論壇上的發文，該文指出「三星主廚因涉嫌私吞公款，而遭警方調查」，內容更提到姜勝元將餐廳部分的公用基金當成私人財產，挪用給父母親使用，涉及貪汙，目前該起事件已經遭到舉報，首爾江南警察局正在調查；這起案件還出現在國民請願網站上，現階段狀態已經過審，警方正在審理中。而姜勝元隸屬的餐廳「trid」日前也出面證實：「主廚姜勝元（三星主廚）最近沒來餐廳，今天（10月31日）也沒來。」事實上，姜勝元的爭議在《黑白大廚》播畢後不斷傳出，先前前妻還出面爆料，痛批他是名副其實的渣男，指出姜勝元在兩人交往期間多次劈腿，而且每次做錯事都會寫反省信，內容包含姜勝元承認對感情不專注，還曾在熄燈後的倉庫偷偷用監視器盯著穿著火辣的女客人，姜勝元也曾要求前妻可否跟別的男生發生關係，滿足他自己的癖好，詭異癖好震驚全南韓。後續姜勝元回應媒體表示反省信不在他手上，他已經不記得自己寫了什麼。另外根據韓媒《Dispatch》（俗稱D社）報導，姜勝元的前妻更坦言曾因男方想成為米其林主廚，而動用人脈，送了香奈兒包包賄賂相關人士，才把姜勝元送進米其林餐廳。對此，姜勝元曾向D社反駁，自己在餐廳做了3個月的無薪水實習生才轉正：「這會是因為香奈兒包包嗎？是因為得到主廚的認可吧。」