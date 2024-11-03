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▲Faker的回應讓網友都直呼傻眼。（圖／IG faker）

▲T1拿下LOL世界賽總決賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

全球電競盛事「2024《英雄聯盟》世界大賽總決賽」，在今（3）日終於落幕，來自南韓的隊伍T1與中國隊伍BLG戰滿5局，最終以3：2擊敗BLG，順利拿下冠軍榮耀，同時T1明星選手Faker（李相赫）還創下世界賽500擊殺的新紀錄，更拿下MVP，而他的中路神操作也讓他的知名度再度往上，就有網友起底他過去曾接受韓媒《KMIB》的訪問，被問到未來談戀愛時，和女友玩遊戲時是否會放水？他毫不猶豫地回覆：「不會！」讓大批網友傻眼，直呼：「憑實力單身啊！」「2024《英雄聯盟》世界大賽」打打殺殺歷經了長達1個月的賽程，終於今天進入最終總決賽，比賽在英國O2體育館開打，來自LCK賽區的T1和LPL賽區的BLG，完整打完5戰，最終T1拿下3勝勝出。事實上，擁有「LOL之神」、「最強中路」封號的Faker，今年年僅28歲，在這次總決賽中表現亮眼，不僅創下世界賽500擊殺紀錄，更在這場賽事中，奪下生涯第5冠，而知名度大開的他，其實到2022年以前都是母胎單身，從出道以來幾乎不曾傳出負面新聞或是緋聞，被粉絲譽為是電競圈的模範生。不過Faker兩年前接受韓媒《KMIB》訪問，就曾強力表態如果未來交了女友，打遊戲也絕不放水，但Faker面對記者猛烈追問：「怎樣都不想輸給對方嗎？」才讓Faker勉為其難表示，如果女方拜託，可能才會稍微放水。對此，網友們也紛紛驚呼：「果然是憑實力單身」、「乾脆辦個比武招親，1v1打贏才有資格跟他在一起。」回顧整起賽事，在首局開戰時，BLG Elk就成功擊殺T1 Gumayushi拿下首殺，讓T1的士氣大受影響，一直持續到第12分鐘，才終於擊殺對方兩個人頭，但BLG在17分鐘時以3連殺的氣勢攻破T1上路，最終更在24分鐘攻下中路主堡，取得第1回合勝利。第2局更是戰況激烈，由T1掌握節奏，不斷給予對方經濟壓力，隨後更在團戰中獲勝，更拿下巴龍Buff，後續也成功趁著BLG無力防守時擊敗主堡，比數1：1落幕。第3回合開打，BLG就在5分鐘之類拿下T1 Oner的人頭，隨後更在中路收下大神T1 Faker，更在24分鐘時攻破T1高地，經濟也持續領先，接著到27分鐘時，BLG就成功收下主堡，率先聽牌。關鍵第4局一開始，BLG就在6分鐘擊殺3個人頭開局，T1 Faker則在10分鐘於上路單殺BLG EIK，後續兩波團戰也取得勝利，扭轉局勢，而T1也在連續兩波吃下巴龍後，由T1 Faker靠著神操作帶領隊友攻向主堡，雙方戰成2：2平手。比賽戰到第5回合，T1都穩穩應對，經濟些許領先，後續BLG主動出擊打出優勢，但在26分鐘時，BLG ON給T1破口，又再度讓T1拿下人頭，也推掉BLG中路外塔，後面也成功吃下巴龍Buff，後面Faker更靠殘血支援隊友成功，最後T1靠著這波團戰擊敗了BLG，以3：2拿下勝利，同時也是Faker生涯的第5冠。