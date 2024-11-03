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受到美股影響，台股週五開低後跌幅收斂，終場指數收跌40.35點，跌幅-0.18%，大盤收在22780.08點，在美股財報以及美國大選將至影響下，台股本週大跌568.37點，週線連二黑，單週跌幅-2.43%，平均日均量3611.59億元。三大法人本週僅有投信持續站在買方，單週加碼146.71億元，連續第22週買超，外資在連續買超3週之後，本週反手賣超453.26億元，自營商則是調節288.66億元，三大法人合計賣超595.20億元。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國大選倒數計時，受到候選人川普對台灣晶片之談話，加上近期重量級科技股財報陸續公布，以及國內密集法說會等，台股觀望氣氛再起且缺乏主流族群，震盪走勢加劇，目前跌破月線但維持在季線與半年線之上。不過黃新迪認為，從美國雲端四大龍頭表現2025年將持續加大對於AI的資本支出，反映出市場對於AI需求仍相當強勁，預料選後將回歸基本面走勢，並展開第四季旺季行情。黃新迪進一步指出，除了雲端龍頭對AI的展望正向，針對AI龍頭指標股輝達，市場也給予高度評價，美國銀行出具報告指出，輝達市占率高達8成以上，在AI的領導地位無庸置疑。此外，自由現金流利潤率45%至50%之上，幾乎是科技七巨頭平均23%至25%的2倍，以2025年獲利預估計算的本益成長比(PEG ratio)為0.6倍，大幅低於科技七雄平均1.9倍，因此，即使輝達今年以來累積超過175%，綜合考量未來發展性而言，股價仍具吸引力。再者，黃新迪分析，晶圓龍頭大廠毛利率、營收等數據也反映出AI帶動的先進製程、先進封裝需求續強，基本面無虞，在近期的回檔下，部分個股評價已來到具吸引力之價位，可伺機增持基本面佳、評價面合理類股，如封測、先進製程半導體材料等。不過，目前川普勝選機率較高，若未來川普真的勝出，後續則觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。至於美國方面，黃新迪認為，儘管近期受到地緣政治風險、美債殖利率、總統大選等議題持續擾動市場情緒，然而盤點美國企業投資與勞動市場均表現穩定，且隨著聯準會降息循環推進，有利消費者信心增強，提振第四季旺季行情表現，加上美股第三季財報的獲利優於預期比例近8成，整體營運展望正向將有利美股表現，對於與美股高度連動的台股與相關供應鏈也將帶來正向挹注，而本週將登場的企業為高通6日的財報。