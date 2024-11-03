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赴日旅遊注意！隨著腳踏車引發的事故越來越頻繁，日本當局針對自行車交通安全進行強化管理，其中邊騎邊用手機（ながら運転）、酒駕等都屬於違規事項。新法於1日開始實施，若被查獲邊騎腳踏車邊滑手機，最重將被判處6個月有期徒刑或最高10萬日圓（約台幣2萬871元）罰金。綜合日媒報導，日本《道路交通法》修正法案於1日正式上路，由警察加強執法取締，其中新法禁止民眾騎乘腳踏車時邊使用手機、或是酒後騎車。邊騎腳踏車邊用手機，包括講電話、看手機螢幕、查找地圖都不行，違者最高判處6個月有期徒刑或10萬日圓（約台幣2萬元）罰款；若是因滑手機未注意路況而引發事故，最重可判處1年有期徒刑或30萬日圓（約台幣6.2萬元）罰金。同樣違法的飲酒後騎腳踏車，最重則恐判處3年有期徒刑或50萬日圓罰金，提供違法者酒類的人士也將連坐處罰。此外，這次修法也將過去常被誤認成普通自行車的電動自行車進行明確列管，因為是靠電動馬達或引擎發動，將之歸類為輕型機車、機車。若民眾要上路，必須先取得駕照、申請牌照，且上路時得佩戴安全帽。由於新冠肺炎疫情期間，民眾避免搭乘大眾運輸工具、選擇騎腳踏車通勤或移動，但事故隨之增加。據統計，騎乘自行車邊使用手機所引發的交通事故，從2014年的66件逐年上升，至去年已經增加到139件。今年上半年因單車族滑手機而引發的交通事故，造成1人死亡、17人受傷，是日本警方開始記錄此類事故以來最高。