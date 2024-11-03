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▲周曉涵半躺在椅子上體驗掏耳，緊張到緊握雙手。（圖／周曉涵 IG）

女星周曉涵儘管工作繁忙，仍時常與粉絲分享生活點滴。近日她在社群平台上透露，趁著到中國工作的空檔，首次體驗了「掏耳朵」，全程被拍下來的她坦言「上一秒還在耍美，下一秒立刻破功」，幽默自嘲逗樂粉絲。周曉涵在照片中身穿黑色服裝，白皙肌膚映襯下更顯明艷動人。她半躺在椅子上體驗掏耳，隱約露出纖細腰身，姿態嫵媚，引來粉絲讚嘆。不過，周曉涵笑說自己「掏耳朵掏到破功」，初次嘗試在大庭廣眾下掏耳的她，緊張到緊握雙手，但仍直呼「是個有趣的體驗」。周曉涵也分享了與掏耳師傅的逗趣對話，她好奇地詢問耳朵是否髒亂，師傅看了之後淡淡回應「挺乾淨的」，她驚訝地回說「是喔！那還掏嗎？」這番話讓現場氣氛一度靜默，趣味十足的互動笑翻不少粉絲。