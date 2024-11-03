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▲升級iOS 18.1 後，通話時按下左上方的錄音按鍵即可使用通話錄音，手機不用支援AI也能錄下通話過程。（圖／記者周淑萍攝）

▲相機控制按鍵加入了「人像自拍」，盼能提高用戶使用率。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果 iOS 18.1 正式版上週隨著康芮颱風登台，不少人因為 AI 功能升級而更新，但目前 Apple Intelligence 僅支援英文版，中文版預計明年 4 月才會上線。雖然如此，仍有許多新功能值得一試，目前好評最高的當屬通話錄音功能。此外，「照片」功能原本因為分類過於雜亂而造成使用上的困擾，升級到 iOS 18.1 後，新增的「清除」功能讓好感度回升。這項功能類似 Google 多年前推出的「魔術橡皮擦」，同樣可去除照片中干擾物或人物。實際用iPhone 16 Pro更新iOS 18.1，推薦3項新功能，不用跨區也能用。被譽為 iOS 18.1 最大亮點的「通話錄音」，手機無需支援 AI 即可使用，撥打給市話或手機用戶都能直接錄音。通話中，手機畫面左上角會出現錄音按鍵，按下後系統會倒數 3 秒，並語音提醒「將錄製此通話」，雙方皆可聽到此提示，以避免私下錄音。錄音檔會直接儲存於備忘錄中。然而，目前不支援第三方通話軟體如 LINE、Messenger、WhatsApp。等到明年 4 月 Apple Intelligence 上線後，手機將能生成逐字稿和摘要，更是令人期待。蘋果在iOS 18.1替「相片」加入了清除功能，這項功能其實就跟Google的魔術橡皮擦類似，拍完照片之後，可以在編輯功能下「清除」干擾的人、物，讓照片可以更聚焦在主體上，但手機的要求較高，需要iPhone 15 Pro、Pro Max和 iPhone 16 系列4款機型才能使用。iPhone 16 系列4款機型都新增「相機控制」按鍵，該功能發布即成亮點，但因操作不順手，讓使用率大幅降低。升級到 iOS 18.1 後，該按鍵增添了「自拍」功能，用戶可以滑動按鍵至自拍選項來啟動人像自拍，不需觸碰螢幕。記者實際使用上，還是習慣從相機介面切換，該功能是否能重新吸引用戶，可能還需要一段時間來觀察。