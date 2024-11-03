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▲新國會智庫提供公布公投合併大選民調數據。（圖／羅智強辦公室提供）

新國會智庫今（3）日發布最新民調，針對「恢復公投跟大選合併」及「2018年開票到深夜，民眾認為主因」進行調查。調查結果顯示，66.3%民眾支持恢復公投綁大選，針對「2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成的原因」，有43.2%的民眾認為是中選會未能規劃周延，另有37.6%的人認為是公投綁大選導致延遲的問題。立法院內政委員會明天將審議4項公投法部分條文修正草案。國民黨立委羅智強等人提案指出，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間如果遇到全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，形同「公投綁大選」。此次調查主要是兩個題目，分別是「請問您支不支持修法恢復公投和大選合併， 以提高公投投票率，落實憲法上人民的創制複決權嗎?」以及「2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成。有人認為是中選會未能規劃周延；但也有人認為是公投綁大選導致延遲的問題。請問您比較認同以上哪一種說法?」調查結果顯示，針對「恢復公投跟大選合併」，有66.3%的民眾支持這次修法，僅有21.3%的選民不支持，有12.3％民眾沒意見。另外，對於「2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成的原因」，民調也顯示，有43.2%的民眾認為是中選會未能規劃周延，另有37.6%的人認為是公投綁大選導致延遲的問題，有18.6%民眾沒意見。羅智強認為，民進黨政府提出反對的理由只有一件事情，就是2018年開票延遲的狀況。然而當民眾被問到「2018年公投開票延至隔天凌晨三點才完成的原因」時，如果扣除未表態者，有高達53.4%認為是「中選會未能規劃周延」，僅46.6%認為是「公投綁大選導致延遲」。但即使認為是公投綁大選造成開票延遲，也有高達63%支持恢復公投綁大選，是不支持者32.4%的一倍。這顯示民眾很清楚，無論開票延遲是什麼原因，都不能作為沒收公投的藉口。羅智強提醒民進黨，希望綠營能想起陳其邁的名言「不要把公投法大選當成毒蛇猛獸，全世界所有的公投案都是跟大選一起來舉行」，因為從2019年民進黨強勢修法脫鉤之後，沒有任何一個公投過關，2023年更是連一個成案公投都沒有，呼籲民進黨不要再次背叛跟辜負過去自己長期追求的理念。本次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式。訪問期間自113年10月30日至11月1日，共成功訪問1,090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。