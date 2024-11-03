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▲環球時報在第四場比賽結束前就搶發快訊，結果最後遭打臉。（圖／翻攝微博）

▲Faker使用加里歐的大絕「英靈之門」救援在邊線被抓到上路Zeus，甚至還「底血生存」，不死大魔王再度成為LPL的夢魘。（圖／翻攝YT@lolesports）

▲Faker拿下生涯的第5冠，同時與ZOGK以相同陣容達成2連霸奇蹟。（圖／LoL Esports）

任何體育賽事中「半場開香檳」都是大忌，這在電競賽事也不例外。今（3）日台灣時間清晨，2024《英雄聯盟》世界大賽決賽在英國倫敦展開，最終 T1以3:2完成史詩級逆轉，擊潰最強全華班 BLG ，大魔王「Faker」李相赫選手也奪下自己的第五冠，沒想到賽事中途，中國官媒《環球時報》卻在第4戰就發出快訊聲稱BLG 3:1奪下S14冠軍，截圖慘遭瘋傳。昨（2）日晚間開打的英雄聯盟冠軍賽盛況空前，T1追尋著史無前例的相同陣容（ZOFGK）二連霸，而BLG則乘載著全華班（無韓援）奪冠的夙願，期盼能將11年前皇族RYL未能奪冠的遺憾翻轉。而在前三場比賽，因為T1第一場的藍方BP出現了一些問題，遭BLG先在紅方取勝，後來雙方又分別在藍方取勝，因此BLG獲得2:1的聽牌優勢，進入第四場關鍵生死局。而在第四場比賽中，BLG人頭數在前期有所領先，而且陣容中還有後期無敵的「小火龍」史矛德，因此一度局勢大好，而《環球時報》以及《新浪熱點》等中國媒體，在凌晨1點30分食搶發了BLG以3:1奪冠的快訊。由於1點30分當時比賽仍還在進行中，且後續遊戲內容風雲變色，Faker在T1陷入絕境之時覺醒，操作彷彿回到了18歲的自己，20分鐘在中路使用賽勒斯偷了銳空大絕，直接上演神仙級開戰，隊友配合打出完美團戰，風向此後開始導向T1，這場比賽T1也完成逆轉，將戰局扳平成2:2。隨後在第5場，守護LCK榮耀的加里歐再次被Faker所選用，並在賽事中兩度出現史詩級操作，先是在中路閃現嘲諷神開戰，逆轉本來已經輸掉的團，後來又用大絕「英靈之門」救援在邊線被抓到上路Zeus，甚至還「底血生存」，不死大魔王再度成為LPL的夢魘。最終T1上演了史詩級大逆轉，以3:2擊敗全華班BLG，再次連霸S賽冠軍，這結果卻也讓《環球時報》搶發快訊，犯下「半場開香檳」並遭逆轉的事件，也被大批玩家抓出來狂酸。