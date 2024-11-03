我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰即將開打的世界棒球12強賽，中華隊與捷克於2日、3日一連兩天在台北大巨蛋進行交流賽。捷克陣中棒球資歷最深的選手Martin Cervenka，近日回憶起在美國小聯盟的日子，特別提到曾與台灣投手江少慶一起打拚、甚至當過室友的往事。Cervenka對江少慶在美國的精準投球印象深刻，兩人曾在2017年聯手完成無安打比賽。昨日中華隊與捷克交流賽首戰，首局捷克便靠著Cervenka兩分砲先馳得點，雖然台灣投手陳柏清首局稍顯不穩，但隨後迅速找回狀態，連飆3次三振，並在3局結束後完美退場，未再被捷克隊敲出安打，最終雙方戰成2：2平手。Cervenka是捷克隊中棒球資歷最深的球員，曾經在美國小聯盟打拼，甚至一度升上3A。他過去也在克里夫蘭印地安人（現為克里夫蘭守護者）效力時，與台灣選手吉力吉撈·鞏冠、江少慶、張育成當過隊友。談到與江少慶、張育成的相處時，Cervenka表示：「他們在美國表現很好，自我要求很高，這也是他們回到台灣依舊是頂尖選手的原因。畢竟在異鄉打球，大家都是外國人，特別能互相照應，很喜歡跟他們一起相處。」回想起與江少慶搭檔的時光，Cervenka說道：「當時的江少慶不是以球速見長，而是依靠精準的控球，在好球帶邊緣與打者周旋。他的二縫線與變速球特別出色，總能有效壓制對手。」兩人也曾在2017年7月29日一起創造歷史，當時江少慶在印地安人高階1A隊出戰白襪高階1A，以106球完投9局、送出7次三振，未被敲出任何安打，僅因隊友失誤與兩次四死球讓對手上壘，成為隊史25年來的首場無安打比賽，也讓江少慶成為台灣首位在美職投出無安打比賽的投手。