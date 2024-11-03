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為了備戰即將到來的世界棒球12強賽，中華隊與捷克隊於2日、3日連兩天在台北大巨蛋進行台捷交流賽。捷克隊資深捕手Martin Cervenka在受訪時，提到自己對中華隊投手的實力留下深刻印象，特別點名黃子鵬擁有一顆超殺的「魔球」，視覺上看起來好像有往上飄的感覺。經過首戰對中華隊投手群的觀察，Cervenka表示台灣投手的球路品質很好，「不論是左投還是右投，他們都非常積極進攻好球帶，讓打者很難找到適合的擊球機會。加上中繼投手的球速與變化球都投得很好，迫使打者在球數落後時不得不出棒。」當被問及對中華隊側投手黃子鵬的印象時，Cervenka表示這是歐美少見的投球風格，尤其滑球特別厲害，「黃子鵬的滑球很難打，視覺上看起來好像有往上飄的感覺，在歐洲和美國都很少見到這種投球型態，我們只能盡可能掌握擊球點來應對。」2022年賽季，黃子鵬登上中職「防禦率王」寶座，成為樂天桃猿的本土王牌。歷經2023年經典賽的磨練，他今年將再度挑戰12強賽，以其極具特色的低肩側投為中華隊增添策略優勢，黃子鵬將是先發輪值的重要戰力。