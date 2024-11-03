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▲知名YouTuber「一隻阿圓」與阿部瑪利亞、飽妮一同前往夏威夷旅遊，三人穿上性感泳裝展現好身材。（圖／阿部瑪利亞 IG）

知名YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美外型和火辣身材，在頻道上吸引86萬訂閱粉絲。近日，她與阿部瑪利亞、飽妮一同前往夏威夷旅遊，放送滿滿「粉絲福利」。三人穿上性感泳裝展現凹凸有致的好身材，畫面曝光後引發網友熱烈回應。在旅遊影片中，一隻阿圓穿著黑色斜肩泳裝，白皙肌膚和纖細蠻腰若隱若現，風情萬種。而阿部瑪利亞則選擇鵝黃色比基尼，隨著音樂擺動，傲人上圍和修長美腿盡顯無遺。一隻阿圓在文中幽默寫道：「射手女在國外不忍了」，引來粉絲共鳴。畫面一經釋出，網友紛紛表示驚艷，留言道：「阿部這麼辣！」「我要發紅牌啦！」「阿圓這次泳衣選擇好客氣」以及「10秒看不夠啊！」粉絲們熱烈討論三人夏威夷的清涼造型，場面火熱，直呼「真的辣暈了！」