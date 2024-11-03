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▲子瑜認真地觀賞好友Elkie的舞台，揮動應援棒。（圖／記者李政龍攝）

▲子瑜低調入場力挺好友，還用手機拍攝應援棒和台上的Elkie。（圖／記者李政龍攝）

ELKIE莊錠欣今（3）日在新莊宏匯廣場的ZEPP，舉辦首場個人演唱會《ELKIE 1ST MINI CONCERT in TAIPEI : GLOWING & GROWING 》，子瑜不但送上花籃，也特地回到台灣，就是為了到場力挺好友的初次個人演唱會，她和媽媽低調到場，還拿著應援棒揮舞，不忘拍下認證照。子瑜在1日被韓媒捕捉到突然現身仁川機場，之後也證實她的確是要返台，還傳出子瑜這趟行程，就是為了力挺好友Elkie的演唱會。今日子瑜果然在開場後低調現身演唱會，還送上寫著「一切順心順利，ET BE HAPPY FOREVER」的花籃，ET指的就是兩人的名字Elkie、子瑜Tzuyu的合稱。子瑜和媽媽低調到場，還舉著粉色的應援棒，跟著歌曲揮動，也不忘拿著應援棒拍下「認證照」。子瑜與Elkie相識近10年，一起在韓國打拼、互相扶持，在TWICE創下紀錄，在日產開唱時，Elkie親自飛到日本觀看演唱會，9月子瑜SOLO出道時，Elkie也全程支持好友，這次她在台灣開首場演唱會，子瑜更是特地飛回台灣，可見兩人深厚的友誼。