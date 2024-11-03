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「WBSC Premier 12」世界棒球12強賽即將開打，本屆賽會韓國隊和中華隊以及日本隊被安排在B組競爭，不過該國國家隊目前遭遇傷病潮，甚至由於外野缺人，守二壘的申旼宰還臨時被調去中外野支援，野手戰力短缺。為了備戰世界棒球12強賽，韓國邀請古巴國家隊在1日和2日進行友誼賽。然而，根據韓國媒體《OSEN》報道稱，由柳仲逸總教練率領的這支12強韓國國家隊遭遇了傷病潮困擾，特別是外野手受傷的情況很多。報導中稱，今年敲出33轟115分打點的三星強打得具滋昱，在比賽中膝蓋受傷；而23歲的快腿新星金智讚則因為腳踝受傷而退出國家隊。當被問到是否會在12強戰緊急徵召人手來守外野手時，柳仲逸教練表示：「我們需要4名外野手，若有緊急情況，我們將讓內野手申旼宰來支援。」事實上，在2日的交流賽中，擔任二壘手的申旼宰就因為有外野經驗，所以被拉去中外野守備。這次12強賽，中華隊將首戰就將和韓國隊交手，預計是在13號於台北大巨蛋進行，而日本隊則將和韓國隊在15日進行對決，兩場比賽都會是焦點之戰。