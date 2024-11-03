「雙11購物節」是年底前網購通路最大規模的優惠檔期，進到11月折扣、優惠活動更加進入白熱化。Momo首波就傳戰報人流較平日成長逾30%；淘寶超取和OKmart合作，將跨境免運包裹限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤；Yahoo奇摩購物今年有統一加入，首度攜手7-ELEVEN的OPENPOINT，推出「點數放大50倍」，會員僅需用1點OPENPOINT點數，即可兌換價值放大50倍的折價券，並攜手Mister Donut，物流箱會隨機發送5萬張Mister Donut優惠券。想囤貨、想清空購物車趁這一波。
🟡Momo購物 (官網連結請點)
「momo雙11超狂購物節」11/1活動開跑首日，全站湧入人流較平日成長逾30%，觀察民眾下單喜好，第一時間鎖定臉部保養，接著為高單價的手機、大家電，同時也會選在這時囤衣物清潔和及美食票券等生活用品。暖身慶期間(11/1~11/8)，指定日期獨享11元夯品、最高回饋36.5%或搶1折券。同時「簽到賺mo幣」和「狂撒百萬紅包」等遊戲持續進行中。
📍滿額禮：11/8前單日累積消費達指定門檻，並於消費當日20:00起完成登記，即享限量好禮。
📍抽高鐵假期：11/2-11/10 19:59不限金額下單即可登記抽高鐵假期萬元旅遊金(共20份)、高鐵假期2,000抵用券(共50名)或凱旋酒店凱撒套房平日住宿券(共12份)。
📍簽到賺mo幣：11/1-11/11天天簽到累積最高領88元mo幣，mo幣當下歸戶，效期至11/11 23:59。
📍狂撒百萬紅包：11/2-11/8每日16個時段搶紅包，每人每日限搶一次。活動獎勵最高皆為999元mo幣。
🟡淘寶天貓 (官網連結請點)
淘寶雙11已於10月21日晚上8點正式揭開序幕，全站10億商品，凡購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運優惠。淘寶用戶使用「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限;雙11活動期間，全站祭出跨店折扣，消費每滿人民幣300元立減50元或官方立減85折起；消費者可加購「尊榮服務」，享受稅費全包及售後必保的貼心服務。
日前又宣布淘寶天貓海外台灣分站與OKmart攜手合作，將跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤，貨品材積可達三邊150cm。淘寶與OKmart合作的超取服務即日起全台服務啟動, 第一波示範門市近200間將以雙北地區為主, 並於雙11前陸續於全台實體門市上線，台灣消費者20公斤以下跨境包裹超取能力完全解封。搭配OKmart取貨抽iPhone 16、淘寶人民幣100元減20元立減折扣碼大放送等限時優惠。
📍2024年雙11優惠活動期間：
第二波：10/31 20:00~11/11 23:59
相關新聞：蝦皮注意了！淘寶雙11砸20億拼「99元跨境包郵」 超商取貨送拿鐵
🟡蝦皮購物 (官網連結請點)
蝦皮購物今年「11.11最強購物節」期間集結「蝦蝦寶箱」、「蝦皮果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮夾夾樂」等四大經典遊戲，狂灑總價值高達百萬元的豐富獎勵。蝦皮購物更結合雙11「最強免運天菜團」主題，破天荒打造「24H天菜養成實境」直播節目，即日起至 11/10 全天養菜不間斷，分享直播還有機會抽中最高1,111蝦幣大獎。
📍蝦蝦寶箱：11/11前天天抽111蝦幣，11/11當日加碼抽飛利浦旗艦刮鬍刀。
📍蝦蝦果園： 11/4至11/10 天天抽11,111個1蝦幣，種愛買種子再送愛買11元購物金
📍蝦皮消消樂：11/4前挑戰破關即可搶蝦幣。11/5至11/12挑戰遊戲第一名，得1,888蝦幣
📍蝦皮夾夾樂：11/8、11/15、11/22三大「蝦幣日」最高抽999蝦幣；11/11當日加碼抽Apple Watch Series 9。
🟡Yahoo奇摩購物 (官網連結請點)
Yahoo奇摩購物暖慶開打，11/5前，全站消費滿3,000登記送11%回饋，刷Yahoo聯名卡最高再享5,000刷卡金。 Yahoo奇摩拍賣也祭出直播限定狂歡送，BVLGARI鍊條包等二手精品1元起標、下單再抽11%超贈點；更祭出免運優惠、天天開寶箱加碼抽1,111超贈點，每日爆紅IP盲盒下殺1折起。
Yahoo奇摩購物首度攜手7-ELEVEN的OPENPOINT，推出VVIP會籍體驗，在雙11期間即開放消費者透過OPENPOINT App以10點輕鬆兌換Yahoo奇摩購物中心5個月的VVIP「購衷心」會員資格，讓OPENPOINT會員同享專屬的生日禮、購物金與品牌最高8%回饋等獨家優惠。同時更於暖慶加碼再推出「點數放大50倍」優惠活動，會員僅需用1點OPENPOINT點數，即可兌換價值放大50倍的折價券。Yahoo奇摩購物也攜手超人氣甜甜圈品牌Mister Donut，打開快速到貨物流箱開箱就送驚喜，5萬張Mister Donut優惠券大放送，一券可享用甜甜圈買五送五或買現做飲品送一顆蜜糖波堤的雙重優惠，總計30萬顆甜甜圈甜蜜加持。
🟡 PChome 24h購物（官網連結請點）
年度最大盛典雙11，PChome 24h於即日起到11/12每日凌晨00：00再搶「夜貓券」最高享5%折扣，購買3C品類與百貨品類商品，下單後登記送300 P幣；每日20:00起全站再加碼4% P幣回饋（最高250P幣，限量）。每週四透過「Hami購物」下單，還能額外獲得5%Hami Point回饋（最高400點）。
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第二波：10/31 20:00~11/11 23:59
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